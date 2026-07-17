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Світло відключать 21 липня в одному з районів Харкова: адреси

Суспільство 15:19   17.07.2026
Вікторія Яковенко
Світло відключать 21 липня в одному з районів Харкова: адреси Зображення створене ШІ

В АТ “Харківобленерго” повідомили, що у вівторок, 21 липня, з 08:00 до 18:00 частково буде знеструмлено Новобаварський район міста.

Причина – необхідність проведення невідкладних ремонтних робіт, пояснили енергетики.

Без світла залишаться мешканці таких вулиць:

свет отключат в Харькове 21 июля

свет отключат в Харькове 21 июля

свет отключат в Харькове 21 июля

Нагадаємо, у неділю, 12 липня, у Харкові частково зникало світло внаслідок обстрілу РФ. За даними АТ “Харківобленерго”, без електропостачання було понад 270 побутових абонентів та близько 40 юридичних осіб. До обіду енергетики всі пошкодження усунули, світло людям повернули.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2026 в 15:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Харківобленерго” повідомили, що у вівторок, 21 липня, з 08:00 до 18:00 частково буде знеструмлено Новобаварський район міста.".