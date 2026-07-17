Світло відключать 21 липня в одному з районів Харкова: адреси

В АТ “Харківобленерго” повідомили, що у вівторок, 21 липня, з 08:00 до 18:00 частково буде знеструмлено Новобаварський район міста.

Причина – необхідність проведення невідкладних ремонтних робіт, пояснили енергетики.

Без світла залишаться мешканці таких вулиць:

Нагадаємо, у неділю, 12 липня, у Харкові частково зникало світло внаслідок обстрілу РФ. За даними АТ “Харківобленерго”, без електропостачання було понад 270 побутових абонентів та близько 40 юридичних осіб. До обіду енергетики всі пошкодження усунули, світло людям повернули.