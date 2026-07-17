По Харкову вдарив ворожий БпЛА

Влучання ворожого дрона зафіксували у Київському районі.

Про це повідомив мер Ігор Терехов близько 12:50. Деталі наразі з’ясовують.

Зазначимо, близько 12:00 влучання ворожого БпЛА типу «Молния» по промзоні зафіксували в Основʼянському районі. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що місто перебуває під постійними обстрілами з боку РФ. Він закликав мешканців не нехтували повітряною тривогою та спускатися в укриття. За його словами, зараз росіяни почали активно атакувати FPV-дронами на оптоволокні. «На жаль, вони розробили таку технологію, що дрон на оптоволокні може долітати на відстань приблизно до 40 км, цього вистачає, щоб влучати по передмістю Харкова і по місту», – підкреслив Терехов.