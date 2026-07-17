Харків’янка могла передавати шахраям банківські дані клієнтів

Прессекретар УСБУ у Харківській області Владислав Абдула повідомив, що 37-річну харків’янку підозрюють у продажу шахраям персональних даних власників банківських карток.

Це, пояснили в СБУ, допомагало шахраям виводити та легалізувати кошти потерпілих.

“Для цього фігурантка адмініструвала Telegram-канал, через який скуповувала та продавала реквізити банківських карток і дані для доступу до мобільного банкінгу. Встановлено, що значну частину конфіденційної інформації вона за гроші отримувала від ділків, які попередньо незаконно заволодівали персональними даними клієнтів українських банків. У подальшому жінка «з наваром» перепродавала дані іншим шахраям, які потім використовували ці банківські картки для виведення незаконно отриманих кошти від жертв шахрайських оборудок та зняття готівки у банкоматах“, – встановили силовики.

У СБУ виявили щонайменше десять фактів незаконної передачі конфіденційної банківської інформації.

“На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах)”, – додали у СБУ.