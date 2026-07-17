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Кількість боїв на півночі від Харкова зростає – дані Генштабу

Україна 08:10   17.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Кількість боїв на півночі від Харкова зростає – дані Генштабу

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби у Харківській області було 22 бої. Більшість – на півночі регіону. 

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 19 разів біля Стариці, Ізбицького, Кутьківки, Хатнього, Козачої Лопані, Гоптівки, Радьківки, Вільчі та Березників.

На Куп’янському – ЗСУ відбили три штурми окупантів у районі Куп’янська-Вузлового та Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 249 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував вісім ракет, здійснив 85 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9920 дронів-камікадзе та здійснив 3110 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 31 – із реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

Також у ГШ поінформували про втрати ворога:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2026 в 08:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби у Харківській області було 22 бої. Більшість – на півночі регіону. ".