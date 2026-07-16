Стало відомо про ще один “приліт” по Харкову, але був він ще вдень (відео)

“Приліт” безпілотника зафіксували в Київському районі Харкова вдень 16 липня.

БпЛА влучив у гараж на території приватного домоволодіння, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Виникла пожежа площею 100 квадратних метрів. Рятувальники оперативно загасили вогонь та запобігли поширенню полум’я на дім. Попередньо, постраждав 40-річний чоловік.

Нагадаємо, у ніч проти 16 липня військові РФ атакували три райони Харкова. За даними мера Ігоря Терехова, “шахедами”. У Немишлянському районі безпілотник упав на території приватного домоволодіння — горіла господарська споруда. У Шевченківському районі «шахеди» вдарили по Центральному парку та гаражному кооперативу. Про постраждалих не інформували. Близько 19:30 Терехов повідомив, що БпЛА впав на березі річки в Холодногірському районі. 50-річний чоловік отримав осколкове поранення.

Також близько 07:00 БпЛА влучив по території цивільного підприємства у селищі Високий. Загинув 35-річний охоронець. Уламками зачепило маршрутку «Лозова-Харків», яка проїжджала поряд. Четверо пасажирів зазнали поранень, а водій відбувся гострим шоком. У селищі Слатине близько 04:00 «молния» влетіла в балкон однієї з квартир, де й розірвалася. Рятувальники загасили пожежу. На щастя, ніхто не постраждав.