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Комфортні +26: прогноз погоди по Харкову та області на 17 липня

Погода 20:52   16.07.2026
Олена Нагорна
Комфортні +26: прогноз погоди по Харкову та області на 17 липня

У п’ятницю, 17 липня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри покажуть 14–16 градусів, удень — 23–25, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 12–17 градусів, удень — 21–26.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

“П’ятниця буде в Україні переважно сонячною та дуже теплою, — пише синоптикиня Наталка Діденко. – Антициклон на ім’я Laurent зумовить суху погоду в більшості областей і лише на південному сході України холодний атмосферний фронт зумовить локальні грозові дощі. Вихідними в Україні буде сухо, сонячно та помірно спекотно, хіба що в неділю, 19 липня, у західних областях пройдуть грозові дощі, можливі зливи та шквали”.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2026 в 20:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 17 липня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без істотних опадів.".