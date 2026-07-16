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Комфортные +26: прогноз погоды по Харькову и области на 17 июля

Погода 20:52   16.07.2026
Елена Нагорная
Комфортные +26: прогноз погоды по Харькову и области на 17 июля

В пятницу, 17 июля, в Харькове и области — переменная облачность, без значительных осадков.

В Харькове ночью термометры покажут 14–16 градусов, днём — 23–25, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 12–17 градусов, днем — 21–26.

Ветер северо-восточный, 7–12 м/с.

«Пятница в Украине будет преимущественно солнечной и очень теплой, — пишет синоптик Наталья Диденко. — Антициклон по имени Laurent обеспечит сухую погоду в большинстве областей, и только на юго-востоке Украины холодный атмосферный фронт принесет локальные грозовые дожди. На выходных в Украине будет сухо, солнечно и умеренно жарко, разве что в воскресенье, 19 июля, в западных областях пройдут грозовые дожди, возможны ливни и шквалы».

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2026 в 20:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 17 июля, в Харькове и области — переменная облачность, без значительных осадков.".