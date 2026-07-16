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Знаменитые часы убрали из Саржиного яра в Харькове — что произошло

Общество 17:17   16.07.2026
Елена Нагорная
Знаменитые часы убрали из Саржиного яра в Харькове — что произошло

Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» временно демонтировали цветочные часы, расположенные на склоне возле храма в Саржином яру.

Работы являются вынужденными — механизм начал давать сбой из-за недавнего российского удара неподалеку, сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.

В «Харьковзеленстрое» отметили, что взрывная волна от «прилета» нарушила стабильную работу системы. Чтобы не допустить более серьезной поломки, часы отправили на профилактику.

Мастера планируют перебрать все детали, заменить поврежденные элементы и заново настроить точность хода. Коммунальщики заверили, что часы вернутся на свое привычное место уже в ближайшее время.

Как сообщала МГ «Объектив», в Саржином яру в Харькове запустили интерактивный ручей. Теперь дети могут на собственном опыте узнать, как управлять водой и изучать законы физики в форме игры.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2026 в 17:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» временно демонтировали цветочные часы, расположенные на склоне возле храма в Саржином яру.".