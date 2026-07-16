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Реализация программы «єВідновлення» на Харьковщине: оперативные данные ХОВА

Общество 18:24   16.07.2026
Елена Нагорная
Реализация программы «єВідновлення» на Харьковщине: оперативные данные ХОВА

73 102 заявления на получение компенсации для ремонта поврежденного жилья подали с начала реализации программы «єВідновлення» жители Харьковской области.

Через приложение и портал «Дія» поступило 246 944 сообщения о поврежденном в результате обстрелов имуществе. Уже 48 588 заявителей получили денежную помощь на ремонт. Общая сумма выплат составляет более 4,9 миллиарда гривен. Еще 471 заявителю согласована компенсация и переданы средства на выплату на общую сумму 37,6 миллиона гривен, информирует ХОВА.

«В Государственный реестр уже внесена информация о 106 189 поврежденных и уничтоженных объектах недвижимости на территории Харьковщины. По программе „єВідновлення“ в области уже восстановили 8 958 квартир и 7 758 частных домов», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Помимо этого, в рамках программы «єВідновлення» в 45 громадах области сформировано 11 679 жилищных сертификатов за уничтоженное имущество на общую сумму более 15,6 миллиарда гривен. Кроме того, в 12 громадах утверждены решения о предоставлении денежной компенсации для строительства нового жилья.

Владельцы жилищных сертификатов уже приобрели на территории Харьковщины 5 088 квартир и 984 частных дома. Общая стоимость купленного жилья превышает 12 миллиардов гривен, из которых почти 10 миллиардов гривен оплатили за счет сертификатов.

В общей сложности уже использовано более 8 480 жилищных сертификатов, выданных за уничтоженное имущество на Харьковщине.

Как сообщала МГ «Объектив», здание Художественного музея в Харькове, возведенное в начале XX века по проекту выдающегося архитектора Алексея Бекетова, оказалось под угрозой разрушения из-за частичной потери кровли в результате удара БпЛА «Шахед» 14 июня. Чтобы не терять месяцы на бюрократию и тендеры, ХОВА совместно с МВД привлекли к экстренной консервации подразделения ГСЧС.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2026 в 18:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "73 102 заявления на получение компенсации для ремонта поврежденного жилья подали с начала реализации программы «єВідновлення» жители Харьковской области.".