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Спасти Художественный музей в центре Харькова: что уже сделали бойцы ГСЧС 📹

Культура 19:32   16.07.2026
Елена Нагорная
Спасти Художественный музей в центре Харькова: что уже сделали бойцы ГСЧС 📹

В здании Художественного музея в Харькове, которое оказалось под угрозой разрушения из-за частичной потери кровли в результате удара БпЛА «Шахед» 14 июня, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, спасатели-альпинисты сейчас работают на крыше культурного учреждения. К работам привлекли личный состав и спецтехнику.

Начальник ХОВА Олег Синегубов добавил, что сейчас стоит задача стабилизировать техническое состояние памятника градостроительства и архитектуры местного значения, чтобы не допустить его дальнейшего разрушения и создать условия для будущего восстановления.

Как сообщала МГ «Объектив», здание Художественного музея в Харькове, возведенное в начале XX века по проекту выдающегося архитектора Алексея Бекетова, оказалось под угрозой разрушения из-за частичной потери кровли в результате удара БпЛА «Шахед» 14 июня. Чтобы не терять месяцы на бюрократию и тендеры, ХОВА совместно с МВД привлекли к экстренной консервации подразделения ГСЧС. 11 июля спасатели Харьковщины и Сумщины начали расчистку изувеченной кровли, чтобы закрыть здание от непогоды.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2026 в 19:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В здании Художественного музея в Харькове, которое оказалось под угрозой разрушения в результате удара БпЛА «Шахед» 14 июня, продолжаются аварийно-восстановительные работы.".