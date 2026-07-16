Спасти Художественный музей в центре Харькова: что уже сделали бойцы ГСЧС 📹

В здании Художественного музея в Харькове, которое оказалось под угрозой разрушения из-за частичной потери кровли в результате удара БпЛА «Шахед» 14 июня, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, спасатели-альпинисты сейчас работают на крыше культурного учреждения. К работам привлекли личный состав и спецтехнику.

Начальник ХОВА Олег Синегубов добавил, что сейчас стоит задача стабилизировать техническое состояние памятника градостроительства и архитектуры местного значения, чтобы не допустить его дальнейшего разрушения и создать условия для будущего восстановления.

Как сообщала МГ «Объектив», здание Художественного музея в Харькове, возведенное в начале XX века по проекту выдающегося архитектора Алексея Бекетова, оказалось под угрозой разрушения из-за частичной потери кровли в результате удара БпЛА «Шахед» 14 июня. Чтобы не терять месяцы на бюрократию и тендеры, ХОВА совместно с МВД привлекли к экстренной консервации подразделения ГСЧС. 11 июля спасатели Харьковщины и Сумщины начали расчистку изувеченной кровли, чтобы закрыть здание от непогоды.