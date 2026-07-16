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Застрелился экс-замначальника ГУНП Харьковщины, пишут в сети: данные полиции

Происшествия 15:35   16.07.2026
Виктория Яковенко
Застрелился экс-замначальника ГУНП Харьковщины, пишут в сети: данные полиции Фото: «Суспільне»

Днем 16 июля в Telegram-каналах появилась информация о самоубийстве бывшего замначальника ГУНП Харьковщины Сергея Чижа. Правоохранители имен не называют, однако пишут, что устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Полтавском районе.

В пабликах писали, что «тело нашли по месту жительства в городе Карловка с выстрелом с наградного пистолета».

В ГУ Нацполиции в Полтавской области сообщили, что 16 июля около 10:40 поступило сообщение о смерти 44-летнего мужчины по месту жительства в Карловской громаде.

«В ходе первоочередных следственных действий установлено, что умерший является бывшим работником правоохранительных органов. По предварительным данным, смерть мужчины могла наступить в результате самоубийства. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — пишут правоохранители.

Следователи возбудили уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство с примечанием самоубийство) УКУ. Продолжаются следственные действия.

Отметим, Сергей Чиж с 2017 года работал заместителем начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области. А с ноября 2021 года он был назначен руководителем ГУНП в Сумской области. В апреле 2023-го года Чиж покинул этот пост, на его место пришел Петр Токарь (который сейчас возглавляет облуправление Нацполиции Харьковщины). Тогда в СМИ сообщалось, что Сергей Чиж переведен в центральный орган управления.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2026 в 15:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 16 июля в Telegram-каналах появилась информация о самоубийстве бывшего замначальника ГУНП Харьковщины Сергея Чижа.".