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На 25% подешевели яйца на Харьковщине, выросли цены на фрукты – облстат

Общество 16:08   16.07.2026
Виктория Яковенко
На 25% подешевели яйца на Харьковщине, выросли цены на фрукты – облстат Фото: ХГС

Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в июне.

По данным облстата, потребительские цены в регионе в июне по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,1%, с прошлым годом – на 8,3%.

Отмечается, что на Харьковщине больше всего выросла цена на проезд железнодорожным транспортом (на 7,7%). Также подорожали фрукты (на 6,6%), растительное масло (на 3,5%), услуги — вода, свет и газ (на 1,9%) и амбулаторные услуги (на 1,8%).

При этом подешевели яйца (на 25,6%). Снизились цены на масло (на 3,5%), одежду и обувь (на 2,2%), безалкогольные напитки, топливо и овощи.

цены на Харьковщине в июне
Фото: Главное управление статистики в Харьковской области

Напомним, цены на крупу, сахар и яйца проанализировали в Харькове, сообщили в пресс-службе горсовета. С апреля среди продуктов бакалейной группы выросли цены на гречку и пшено (+8%), рис и макароны (+7%), манку (+6%), подсолнечное масло (+3%). В то же время, сахар подешевел примерно на 10%, а стоимость соли и пшеничной муки существенно не изменилась. Также в сравнении с апрелем примерно на 30% снизилась цена на куриные яйца. Сейчас они стоят от 50 до 75 грн/10 шт, сообщали в мэрии.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2026 в 16:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в июне.".