В Харькове подорожала гречка, что с ценами на яйца: анализ мэрии

Цены на крупы, сахар и яйца проанализировали в Харькове, сообщили в пресс-службе горсовета.

С апреля среди продуктов бакалейной группы выросли цены на гречку и пшено (+8%), рис и макароны (+7%), манку (+6%), подсолнечное масло (+3%). В то же время, сахар подешевел примерно на 10%, а стоимость соли и пшеничной муки существенно не изменилась.

По данным мэрии, сегодня цены на гречневую крупу в среднем составляют 83,30 грн/кг, на рис длиннозернистый – 54,55 грн/кг, на рис круглозернистый – 58,90 грн/кг, на пшено – 58,80 грн/кг, на манную крупу – 0,80 грн/кг. Сахар стоит в среднем 28,40 грн/кг, соль каменная – 20,55 грн/кг, мука пшеничная – 32,40 грн/кг, макаронные изделия (рожки) – 36,30 грн/кг, подсолнечное масло – 99,10 грн/850.

«Также по сравнению с апрелем примерно на 30% снизилась цена на куриные яйца. Сейчас они стоят от 50 до 75 грн/10 шт», — сообщили в горсовете.

Напомним, несмотря на то, что уже почти середина июля и цены на овощи пошли вниз, в Харькове и области сохраняются высокие цены на помидоры. Доктор экономических наук, профессор ХНЭУ им. С. Кузнец Дмитрий Шиян сообщил МГ «Объектив» почему так произошло.