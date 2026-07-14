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Супераппарат для лечения рака, дроны уже залетают в окна: итоги 14 июля

Оригинально 23:00   14.07.2026
Оксана Якушко
Супераппарат для лечения рака, дроны уже залетают в окна: итоги 14 июля

МГ «Объектив» напоминает главные новости 14 июля.

Первый линейный ускоритель для лучевой терапии ввели в эксплуатацию в онкоцентре Харькова

Современный аппарат стоимостью около 60 млн грн регион получил от Минздрава. Под это высокотехнологичное оборудование за областные средства подготовили защитный бункер с бесперебойным питанием на случай блекаутов. Плановое лечение пациентов начнется в ближайшие дни. Как отметил начальник ХОВА Олег Синегубов, в сентябре в онкоцентре также планируют установить собственный разметочный компьютерный томограф, и тогда весь комплекс услуг – и по диагностике, и по лечению – будут бесплатно предоставлять в одном месте. Директор онкоцентра Виктор Лихман подчеркнул, что новый линейный ускоритель позволит влиять на опухоли гораздо точнее.

Строительство нового онкоцентра в Харькове продолжается

Работы идут с опережением графика, поэтому к уже предусмотренным на этот год 300 млн. грн. будут просить дофинансирования в 250 млн., сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. То есть всего планируют потратить более полумиллиарда. Подземная больница площадью более 3 тысяч квадратных метров – это сооружение двойного назначения, в котором будут операционные и современное диагностическое оборудование. По словам Синегубова, полностью завершить этот подземный проект планируют к концу августа 2027 года. Первую очередь возводят на средства программы поддержки Украины от ЕС Ukraine Facility.

Смертельный удар КАБом нанесли утром россияне по поселку Слатино

Погибла 50-летняя женщина. С ранениями госпитализировали ее свекровь, еще три человека — две женщины и мужчина — испытали острый стресс, сообщили в облпрокуратуре. Военные РФ также терроризировали Харьков. Около 10:00 по Слободскому району прилетел дрон-ракета «Бандероль». А днем ​​беспилотники атаковали Шевченковский район. В 14:00 один из них упал возле АЗС, а около 16:00 еще один дрон влетел в окно квартиры на третьем этаже многоэтажки. Мэр Игорь Терехов написал о пожаре. Известно об одном пострадавшем человеке.

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По данным следствия, должностное лицо «Центрэнерго» в сговоре с частными поставщиками закупило для энергообъектов старые некачественные трубы вместо новых. Чтобы скрыть обман, дельцы нанесли на продукцию фальшивую маркировку, а сэкономленные 10,4 млн грн разделили между собой. Эксперты отмечают: использование такого лома могло угрожать стабильной работе ТЭС во время отопительного сезона. Трем фигурантам уже объявили о подозрении. Если их вину докажут в суде, им грозит до 12 лет заключения.

Харьков сегодня превратился в Венецию — город накрыл мощный ливень

В соцсетях массово публиковали кадры затопленных дорог и тротуаров. Ненастье сопровождалось грозой, из-за чего мониторинговым каналам даже приходилось успокаивать горожан, чтобы те не путали звуки природы с обстрелами. Синоптики объявляли в Харькове и области штормовое предупреждение. В среду также опасно — ночью туман, а днем ​​грозы.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости 14 июля.".