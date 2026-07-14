Супераппарат для лечения рака, дроны уже залетают в окна: итоги 14 июля

МГ «Объектив» напоминает главные новости 14 июля.

Современный аппарат стоимостью около 60 млн грн регион получил от Минздрава. Под это высокотехнологичное оборудование за областные средства подготовили защитный бункер с бесперебойным питанием на случай блекаутов. Плановое лечение пациентов начнется в ближайшие дни. Как отметил начальник ХОВА Олег Синегубов, в сентябре в онкоцентре также планируют установить собственный разметочный компьютерный томограф, и тогда весь комплекс услуг – и по диагностике, и по лечению – будут бесплатно предоставлять в одном месте. Директор онкоцентра Виктор Лихман подчеркнул, что новый линейный ускоритель позволит влиять на опухоли гораздо точнее.

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Работы идут с опережением графика, поэтому к уже предусмотренным на этот год 300 млн. грн. будут просить дофинансирования в 250 млн., сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. То есть всего планируют потратить более полумиллиарда. Подземная больница площадью более 3 тысяч квадратных метров – это сооружение двойного назначения, в котором будут операционные и современное диагностическое оборудование. По словам Синегубова, полностью завершить этот подземный проект планируют к концу августа 2027 года. Первую очередь возводят на средства программы поддержки Украины от ЕС Ukraine Facility.

Погибла 50-летняя женщина. С ранениями госпитализировали ее свекровь, еще три человека — две женщины и мужчина — испытали острый стресс, сообщили в облпрокуратуре. Военные РФ также терроризировали Харьков. Около 10:00 по Слободскому району прилетел дрон-ракета «Бандероль». А днем ​​беспилотники атаковали Шевченковский район. В 14:00 один из них упал возле АЗС, а около 16:00 еще один дрон влетел в окно квартиры на третьем этаже многоэтажки. Мэр Игорь Терехов написал о пожаре. Известно об одном пострадавшем человеке.

По данным следствия, должностное лицо «Центрэнерго» в сговоре с частными поставщиками закупило для энергообъектов старые некачественные трубы вместо новых. Чтобы скрыть обман, дельцы нанесли на продукцию фальшивую маркировку, а сэкономленные 10,4 млн грн разделили между собой. Эксперты отмечают: использование такого лома могло угрожать стабильной работе ТЭС во время отопительного сезона. Трем фигурантам уже объявили о подозрении. Если их вину докажут в суде, им грозит до 12 лет заключения.

В соцсетях массово публиковали кадры затопленных дорог и тротуаров. Ненастье сопровождалось грозой, из-за чего мониторинговым каналам даже приходилось успокаивать горожан, чтобы те не путали звуки природы с обстрелами. Синоптики объявляли в Харькове и области штормовое предупреждение. В среду также опасно — ночью туман, а днем ​​грозы.

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