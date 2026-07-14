Отставку премьер-министра Юлии Свириденко поддержала ВР: «за» — 258 депутатов

Сегодня, 14 июля, Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

«За» проголосовали 258 нардепов, сообщает нардеп Ярослав Железняк.

Во время своего выступления Свириденко подвела итоги своей работы в должности премьер-министра. Также она поблагодарила нардепов, президента и украинцев.

«Как и год назад, главным вызовом для правительства будет прохождение зимы в условиях бешеных российских атак. И россияне хотели, чтобы мы замерзли в прошлом году. Это им не удалось. Чтобы подготовиться к следующей зиме, мы утвердили так называемые планы устойчивости всех регионов, и мы их внедряем ежедневно. Также важнейшим компонентом реализации нашей политики была промышленная политика. Каждый инструмент в рамках политики «Зроблено в Україні» помогает малым и крупным предприятиям по всей Украине, и мы продолжаем структурные реформы в образовании, энергетике, здравоохранении, несмотря на войну. Спасибо президенту Украины за доверие, спасибо ВР за сотрудничество, спасибо всем украинцам за веру и неутомимый труд”, — обратилась Свириденко.

Отставка главы правительства автоматически означает прекращение полномочий всего Кабинета министров. До назначения нового состава Кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности. Обязанности премьер-министра будет временно выполнять первый вице-премьер-министр Денис Шмыгаль, объясняет Центр стратегических коммуникаций.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов оказался среди кандидатов на должность премьер-министра Украины. Правда, по данным источников. Новость о перезапуске Кабмина в воскресенье для многих стала неожиданностью. Все началось с сообщения Владимира Зеленского, в котором он поблагодарил за работу премьера Юлию Свириденко и анонсировал кадровые изменения в правительстве и руководстве правоохранительных органов, которые должны гарантировать реализацию обновленной политической стратегии. После этого Зеленский опубликовал фото встреч с пятью деятелями: главой правления НАК Нафтогаз Сергеем Корецким, министром энергетики Денисом Шмыгалем, министром внутренних дел Игорем Клименко, главой Минобороны Михаилом Федоровым и наконец с Игорем Тереховым. В последнем сообщении президент отметил, что опыт Харькова в поддержке людей может быть распространен на другие города и громады. Нардеп Ярослав Железняк заявил, что именно кандидатуры Корецкого, Шмыгаля, Федорова и Терехова рассматривают на должность нового премьера и вскоре добавил, что главным претендентом является глава правления Нафтогаза. Терехов до сих пор публично не комментировал, имел ли он какие-либо предложения по работе в правительстве. Мэр лишь поблагодарил Зеленского в Telegram за продуктивный разговор и отметил необходимость развития экономики, строительства нового жилья и создания новой модели энергетики.