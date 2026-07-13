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Терехов рассказал, о чем накануне говорили с президентом Зеленским

Политика 09:42   13.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Терехов рассказал, о чем накануне говорили с президентом Зеленским

Мэр Харькова Игорь Терехов раскрыл подробности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

По его словам, в основном, обсуждали стратегические вопросы, которые Украине необходимо решать как можно скорее, чтобы сформировать новую модель развития страны.

«Украине необходимо переходить от сырьевой экономики к экономике производства, высокой добавленной стоимости, современным технологиям и собственным инженерным решениям. Развитие украинской промышленности, машиностроения и оборонно-промышленного комплекса должно стать одним из наших приоритетов», – акцентировал Терехов.

Также говорили об усилении энергосферы – для того, чтобы она стала менее уязвима перед атаками россиян, а также – о борьбе с бедностью. Прежде всего, по мнению Терехова, необходимо пересмотреть размер зарплат и пенсий для некоторых работников.

«Мы уже сделали важный шаг, обеспечив повышение оплаты труда педагогов. Следующим должно стать осовременивание зарплат медицинских работников, спасателей, коммунальщиков и других специалистов бюджетной сферы. Системный подход нуждается в поддержке вынужденных переселенцев и украинцев, живущих за границей. Наша задача – создать условия, при которых люди смогут строить свое будущее в Украине», – написал городской голова.

А одним из крупнейших национальных проектов должна стать масштабная государственная программа модернизации и строительства жилья, считает мэр.

«Социальные квартиры, аренда с правом выкупа и доступная ипотека – это ответ сразу на несколько стратегических вызовов: возвращение украинцев, поддержку вынужденных переселенцев, борьбу с бедностью, развитие экономики и создание сотен тысяч новых рабочих мест», – добавил он.

В то же время, ни слова о том, что Терехову предлагали стать премьер-министром Украины, в посте не прозвучало.

Напомним, накануне после встречи с президентом Владимиром Зеленским премьер-министр Украины Юлия Свириденко написала о фактическом окончании своего пути на должности главы правительства. Вместе с тем по данным источника издания «Украинская правда» на должность премьера на данный момент претендуют четыре кандидата. Среди них мэр Харькова – Игорь Терехов. Позже стало известно, что 13 июля глава государства уже встретился со всеми четырьмя кандидатами. Зеленский отметил, что опыт Харькова в поддержке людей может быть распространен и на другие города и громады. О том, что Терехова рассматривают на должность премьера, он также не написал.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2026 в 09:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов раскрыл подробности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.  По его словам, в основном, обсуждали стратегические вопросы,…".