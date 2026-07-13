Троллейбус №55 два дня будет ездить по-новому в Харькове

В пресс-службе мэрии предупреждают, что 13 и 14 июля ограничат движение транспорта на улице Рудика от Харьковского шоссе до улицы Лесопарковской. Такие изменения в Харькове будут действовать с 09:30 до 17:00.

В департаменте строительства и дорожного хозяйства объяснили: это связано с ремонтом дороги. Проезжать можно будет свободной от выполнения работ полосой.

Также в это время на участке будет приостановлено движение троллейбусов, и они будут курсировать следующим образом:

№55: пр. Жуковского – ул. Академика Проскуры – ул. Вадима Манька – ул. Лесопарковская – разворотный круг «Ул. Рудика» – ул. Лесопарковская – ул. Вадима Манька – ул. Академика Проскуры – Харьковское шоссе – ул. Сумская – площадь Конституции;

в обратном направлении: площадь Конституции – ул. Университетская – площадь Конституции – ул. Сумская – Харьковское шоссе – ул. Академика Проскуры – пр. Жуковского – пр. Жуковского (сел. Жуковского).