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Троллейбус №55 два дня будет ездить по-новому в Харькове

Транспорт 07:15   13.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Троллейбус №55 два дня будет ездить по-новому в Харькове

В пресс-службе мэрии предупреждают, что 13 и 14 июля ограничат движение транспорта на улице Рудика от Харьковского шоссе до улицы Лесопарковской. Такие изменения в Харькове будут действовать с 09:30 до 17:00.

В департаменте строительства и дорожного хозяйства объяснили: это связано с ремонтом дороги. Проезжать можно будет свободной от выполнения работ полосой.

Также в это время на участке будет приостановлено движение троллейбусов, и они будут курсировать следующим образом:

№55: пр. Жуковского – ул. Академика Проскуры – ул. Вадима Манька – ул. Лесопарковская – разворотный круг «Ул. Рудика» – ул. Лесопарковская – ул. Вадима Манька – ул. Академика Проскуры – Харьковское шоссе – ул. Сумская – площадь Конституции;

в обратном направлении: площадь Конституции – ул. Университетская – площадь Конституции – ул. Сумская – Харьковское шоссе – ул. Академика Проскуры – пр. Жуковского – пр. Жуковского (сел. Жуковского).

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2026 в 07:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Такие изменения в Харькове будут действовать с 09:30 до 17:00.".