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Полицейские Харькова спасли женщину от домашнего тирана

Происшествия 14:57   12.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Полицейские Харькова спасли женщину от домашнего тирана

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что спасли женщину от домашнего насилия. 

В частности, копы зафиксировали, что пострадавшая действительно страдает из-за своего обидчика.

«В отношении обидчика составлен административный протокол по ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также правоохранители вынесли срочное запретительное предписание», – отметили в полиции.

После чего пострадавшую доставили в Центр предоставления помощи пострадавшим от насилия. Там ей предоставили временное жилье, психологическую и социальную поддержку. Это, объяснили в полиции, поможет женщине прийти в себя после пережитого.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2026 в 14:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что спасли женщину от домашнего насилия. ".