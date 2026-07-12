Полицейские Харькова спасли женщину от домашнего тирана

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что спасли женщину от домашнего насилия.

В частности, копы зафиксировали, что пострадавшая действительно страдает из-за своего обидчика.

«В отношении обидчика составлен административный протокол по ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также правоохранители вынесли срочное запретительное предписание», – отметили в полиции.

После чего пострадавшую доставили в Центр предоставления помощи пострадавшим от насилия. Там ей предоставили временное жилье, психологическую и социальную поддержку. Это, объяснили в полиции, поможет женщине прийти в себя после пережитого.