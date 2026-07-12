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Поліцейські Харкова врятували жінку від домашнього тирана

Події 14:57   12.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Поліцейські Харкова врятували жінку від домашнього тирана

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що врятували жінку від домашнього насильства. 

Зокрема, копи зафіксували, що постраждала дійсно потерпає через свого кривдника.

“Відносно кривдника складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також правоохоронці винесли терміновий заборонний припис”, – зазначили у поліції.

Після чого постраждалу доправили до Центру надання допомоги постраждалим від насильства. Там їй надали тимчасове житло, психологічну та соціальну підтримку. Це, пояснили в поліції, допоможе жінці прийти до тями після пережитого.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2026 в 14:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що врятували жінку від домашнього насильства. ".