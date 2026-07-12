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Більше 400 вікон вилетіли через нічні удари, пошкоджені 12 багатоповерхівок

Події 12:57   12.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Більше 400 вікон вилетіли через нічні удари, пошкоджені 12 багатоповерхівок Фото: ХМР

У пресслужбі мерії показали наслідки нічні удари по Харкову, а також розповіли, що відбувається на місцях “прильотів”.

Попередньо, внаслідок нічної атаки пошкоджені 12 багатоповерхівок та дитсадок. Вилетіли, як мінімум, 420 вікон та 150 склінь балконів.

Комунальники ліквідують наслідки прильотів 12 липня
Фото: ХМР

“На місці працюють фахівці КП «Житлокомсервіс». Вони обстежують будинки на наявність руйнувань та консультують мешканців щодо отримання допомоги за програмою “єВідновлення”, – додали в мерії.

Комунальники ліквідують наслідки прильотів 12 липня
Фото: ХМР

Нагадаємо, вночі 12 липня росіяни атакували Харків БпЛА. Під ударами опинилися три райони – Шевченківський, Київський та Салтівський. Перші удари по місту зафіксували близько 03:10. Мер Ігор Терехов поінформував: «прилетіло» по Шевченківському та Київському районах. В останньому після атаки почалася пожежа. Внаслідок удару дронами по місту у Шевченківському районі пошкоджені понад 20 житлових будинків, у Київському — горів гаражний кооператив. Людей, які звернулися за медичною допомогою – троє. Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: дісталося ще Салтівському району. А серед постраждалих – 16-річна дівчина.

Пізніше Харківська облпрокуратура повідомила, що близько 03:15 росіяни випустили БпЛА типу «Герань-2» по місту. Внаслідок «прильотів» у Шевченківському районі постраждали троє людей. 64-річного чоловіка госпіталізували з осколковими пораненнями, травми отримали також 62-річна жінка та 16-річна дівчина.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2026 в 12:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії показали наслідки нічні удари по Харкову, а також розповіли, що відбувається на місцях “прильотів”.".