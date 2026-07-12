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На Харківщині спізнюються електрички: які та на скільки

Транспорт 13:50   12.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківщині спізнюються електрички: які та на скільки

В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що на Харківщині сьогодні, 12 липня, затримуються деякі приміські потяги. 

Деякі електрички, за інформацією залізничників, спізнюються більше ніж на годину. Йдеться про такі рейси:

  • Потяг №6825 Харків – Лозова плюс зі станції Мерефа +50 хвилин
  • Потяг №6408 Ізюм – Харків-Левада зі станції Занки +57 хвилин
  • Потяг №811 Харків – Ізюм із тієї ж станції +52 хвилини
  • Потяг №6512 Лозова – Харків зі зупинки Спасів скит +1 година
  • Потяг №6685 Харків – Берестин з Артемівки +28 хвилин
  • Потяг №6513 Харків – Лиманівка із зупинки Північ отримав +01:00
  • Потяг №6605 Харків – Гракове зі зупинки Звидки +01:23
  • Потяг №6419 Харків – Савинці +01:23
  • Потяг №6516 Лозова – Харків зі станції Бірки +01:14

Пасажирів закликали уважно слухати оголошення на станціях, щоби не пропустити можливі зміни маршрутів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2026 в 13:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що на Харківщині сьогодні, 12 липня, затримуються деякі приміські потяги. ".