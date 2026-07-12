На Харківщині спізнюються електрички: які та на скільки

В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що на Харківщині сьогодні, 12 липня, затримуються деякі приміські потяги.

Деякі електрички, за інформацією залізничників, спізнюються більше ніж на годину. Йдеться про такі рейси:

Потяг №6825 Харків – Лозова плюс зі станції Мерефа +50 хвилин

Потяг №6408 Ізюм – Харків-Левада зі станції Занки +57 хвилин

Потяг №811 Харків – Ізюм із тієї ж станції +52 хвилини

Потяг №6512 Лозова – Харків зі зупинки Спасів скит +1 година

Потяг №6685 Харків – Берестин з Артемівки +28 хвилин

Потяг №6513 Харків – Лиманівка із зупинки Північ отримав +01:00

Потяг №6605 Харків – Гракове зі зупинки Звидки +01:23

Потяг №6419 Харків – Савинці +01:23

Потяг №6516 Лозова – Харків зі станції Бірки +01:14

Пасажирів закликали уважно слухати оголошення на станціях, щоби не пропустити можливі зміни маршрутів.