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«Активність значно посилилась»: чому ворог лізе на півночі Харківщини

Фронт 12:39   13.07.2026
Вікторія Яковенко
«Активність значно посилилась»: чому ворог лізе на півночі Харківщини Скриншот

На Південно-Слобожанському напрямку війська РФ посилили свою активність, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади «Гарт» Олександр Даниленко. Він розповів, як зараз діють окупанти.

«Активність ворога останні декілька тижнів значно посилилась. Ворог весь час на різних ділянках намагається прорвати нашу оборону, дістатися наших позицій, захопити наші позиції. Тут здебільшого лінія фронту пролягає вздовж держкордону України і ворог хоче збільшувати кількість активних ділянок. Лізе малими групами, під прикриттям артилерії, КАБи активно працюють, дуже активно працюють ворожі дрони. Наша задача – ворога не пропускати, стримувати його. Це робимо усіма наявними засобами», – каже Даниленко.

Він також підкреслює: окупанти хитрі та користуються природними особливостями – лісосмугами.

«Намагається пролазити, ми його стримуємо, знищуємо, б’ємо. Така активність має пульсуючий характер. Тобто ворог лізе, лізе, зазнає великих втрат, відступає, потім поповнює свої втрати, в цей час відбувається затишшя і знову лізе. І зараз такий період, що він поповнив свої втрати, підтягнув резерви і знову почав лізти. Все це пов’язано з тим, що ті наміри, створити на півночі Харківщини так звану «буферну зону», – серйозні. Він для цього своїх ресурсів, перш за все, людських не жаліє», – підсумував Даниленко.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2026 в 12:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Південно-Слобожанському напрямку війська РФ посилили свою активність, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади «Гарт» Олександр Даниленко. ".