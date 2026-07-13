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«Активность значительно усилилась»: почему враг лезет на севере Харьковщины

Фронт 12:39   13.07.2026
Виктория Яковенко
«Активность значительно усилилась»: почему враг лезет на севере Харьковщины Скриншот

На Южно-Слобожанском направлении войска РФ усилили свою активность, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник группы взаимодействия со СМИ бригады «Гарт» Александр Даниленко. Он рассказал, как сейчас действуют оккупанты.

«Активность врага в последние несколько недель значительно усилилась. Враг все время на разных участках пытается прорвать нашу оборону, добраться до наших позиций, захватить наши позиции. Здесь в основном линия фронта пролегает вдоль госграницы Украины и враг хочет увеличивать количество активных участков. Лезет малыми группами, под прикрытием артиллерии, КАБы активно работают, очень активно работают вражеские дроны. Наша задача – врага не пропускать, сдерживать его. Это делаем всеми имеющимися средствами», – говорит Даниленко.

Он также подчеркивает: оккупанты хитрые и пользуются природными особенностями — лесополосами.

«Пытается пролезать, мы его сдерживаем, уничтожаем, бьем. Такая активность носит пульсирующий характер. То есть враг лезет, лезет, несет большие потери, отступает, затем пополняет свои потери, в это время происходит затишье и снова лезет. И сейчас такой период, когда он пополнил свои потери, подтянул резервы и снова начал лезть. Все это связано с тем, что эти намерения создать на севере Харьковщины так называемую «буферную зону» — серьезные. Он для этого своих ресурсов прежде всего человеческих не жалеет», — подытожил Даниленко.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2026 в 12:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Южно-Слобожанском направлении войска РФ усилили свою активность, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник группы взаимодействия со СМИ бригады «Гарт» Александр Даниленко.".