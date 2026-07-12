Где шли бои в Харьковской области, сообщили в Генштабе

В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали 12 боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали восемь раз около Волчанска, Лимана, Старицы, Григоровки, Караического, Ивановки и Малого Бурлука.

На Купянском – ВСУ отбили четыре атаки россиян в районе Боровской Андреевки и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 260 боевых столкновений. Вчера противник нанес два ракетных удара с применением девяти ракет и 88 авиационных ударов, во время которых сбросил 244 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8866 дронов-камикадзе и осуществили 3062 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 44 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.