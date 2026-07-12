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Где шли бои в Харьковской области, сообщили в Генштабе

Украина 09:43   12.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Где шли бои в Харьковской области, сообщили в Генштабе

В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали 12 боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали восемь раз около Волчанска, Лимана, Старицы, Григоровки, Караического, Ивановки и Малого Бурлука.

На Купянском – ВСУ отбили четыре атаки россиян в районе Боровской Андреевки и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 260 боевых столкновений. Вчера противник нанес два ракетных удара с применением девяти ракет и 88 авиационных ударов, во время которых сбросил 244 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8866 дронов-камикадзе и осуществили 3062 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 44 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2026 в 09:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали 12 боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ.".