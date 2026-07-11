Два боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали три штурма захватчиков в районах Лимана, Григоровки и Колодезного, два боя продолжаются.

На Купянском направлении украинские защитники успешно отразили две попытки противника продвинуться вперед в районах Петропавловки и Подолов.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 74 атаки, отметили в Генштабе.

Напомним, «очень интересные события» происходят в районе Купянска, сообщил военно-политический обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко. Он рассказал, где сейчас давят войска РФ, а где контратакуют украинские воины.