Live

Два боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:23   11.07.2026
Виктория Яковенко
Два боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали три штурма захватчиков в районах Лимана, Григоровки и Колодезного, два боя продолжаются.

На Купянском направлении украинские защитники успешно отразили две попытки противника продвинуться вперед в районах Петропавловки и Подолов.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 74 атаки, отметили в Генштабе.

Напомним, «очень интересные события» происходят в районе Купянска, сообщил военно-политический обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко. Он рассказал, где сейчас давят войска РФ, а где контратакуют украинские воины.

Читайте также: Войска РФ пытаются наступать на Харьковщине, но есть ли результат – ISW

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

БпЛА атаковали Харьков: удары по предприятию и АЗС, пострадавшие (дополнено)
БпЛА атаковали Харьков: удары по предприятию и АЗС, пострадавшие (дополнено)
11.07.2026, 15:19
Новую защиту Харькова от FPV на оптоволокне опробовали накануне — Терехов
Новую защиту Харькова от FPV на оптоволокне опробовали накануне — Терехов
10.07.2026, 19:00
Новости Харькова — главное 11 июля: «прилеты», сколько АЗС разрушено в регионе
Новости Харькова — главное 11 июля: «прилеты», сколько АЗС разрушено в регионе
11.07.2026, 16:25
Сколько АЗС разрушили оккупанты в Харькове и области: цифру назвал Синегубов
Сколько АЗС разрушили оккупанты в Харькове и области: цифру назвал Синегубов
11.07.2026, 13:00
Чтобы не могли даже вылетать: ОВА о защите Харькова от FPV на оптоволокне 📹
Чтобы не могли даже вылетать: ОВА о защите Харькова от FPV на оптоволокне 📹
11.07.2026, 13:04
Утром в Харькове и области будет опасно: синоптики назвали причину
Утром в Харькове и области будет опасно: синоптики назвали причину
11.07.2026, 07:01

Новости по теме:

11.07.2026
Более чем в восемь раз уменьшилась площадь лесных пожаров на Харьковщине
11.07.2026
Враг снова рвется в Купянск, но для РФ есть «не очень хорошие новости»: анализ
11.07.2026
Два человека погибли, трое – пострадали: чем РФ обстреливала Харьковщину
11.07.2026
Казачья Лопань, Старица, Лиман: где шли бои на Харьковщине за прошедшие сутки
11.07.2026
Войска РФ пытаются наступать на Харьковщине, но есть ли результат – ISW


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , LinkedIn , Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Два боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 июля 2026 в 16:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".