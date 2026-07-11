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Два человека погибли, трое – пострадали: чем РФ обстреливала Харьковщину

Происшествия 09:01   11.07.2026
Виктория Яковенко
Два человека погибли, трое – пострадали: чем РФ обстреливала Харьковщину Фото: Олег Синегубов

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись восемь населенных пунктов Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов два человека погибли, пострадали три человека.

«В поселке Слатино погибли мужчины 58 и 75 лет, пострадали мужчины 51 и 83 лет; в поселке Малая Даниловка подверглась острой реакции на стресс 66-летняя женщина», — рассказал Синегубов.

За сутки оккупанты выпустили на регион одну «Герань-2», три «Молнии», четыре FPV-дрона, тип еще 17 БпЛА устанавливают.

  • Из-за ударов в Богодуховском районе повреждены электросети (поселок Золочев);
  • в Купянском районе пострадали здание сельскохозяйственного предприятия, автомобиль, частные дома и зернохранилище;
  • в Харьковском районе повреждены два автомобиля (поселок Слатино), шесть частных домов, две хозяйственные постройки (поселок Малая Даниловка), частный дом, хозяйственная постройка (село Дубовка);
  • в Чугуевском районе пострадали частный дом и гараж (село Тетлега).

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2026 в 09:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись восемь населенных пунктов Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".