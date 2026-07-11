Два человека погибли, трое – пострадали: чем РФ обстреливала Харьковщину
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись восемь населенных пунктов Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрелов два человека погибли, пострадали три человека.
«В поселке Слатино погибли мужчины 58 и 75 лет, пострадали мужчины 51 и 83 лет; в поселке Малая Даниловка подверглась острой реакции на стресс 66-летняя женщина», — рассказал Синегубов.
За сутки оккупанты выпустили на регион одну «Герань-2», три «Молнии», четыре FPV-дрона, тип еще 17 БпЛА устанавливают.
- Из-за ударов в Богодуховском районе повреждены электросети (поселок Золочев);
- в Купянском районе пострадали здание сельскохозяйственного предприятия, автомобиль, частные дома и зернохранилище;
- в Харьковском районе повреждены два автомобиля (поселок Слатино), шесть частных домов, две хозяйственные постройки (поселок Малая Даниловка), частный дом, хозяйственная постройка (село Дубовка);
- в Чугуевском районе пострадали частный дом и гараж (село Тетлега).