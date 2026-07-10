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Смертельный удар по селу Гроза: кто готовил атаку и откуда запустили ракету

Общество 14:03   10.07.2026
Виктория Яковенко
Смертельный удар по селу Гроза: кто готовил атаку и откуда запустили ракету Фото: Владислав Абдула

Правоохранители идентифицировали оккупантов, командовавших ударом «Искандера» по селу Гроза на Харьковщине в 2023 году.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, решение осуществить ракетный удар принял начальник штаба – первый заместитель командующего объединенной группировкой войск (сил) в Украине ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

Правоохранители установили, что по приказу Кима подготовкой ракетной атаки занимались:

  • вице-адмирал Сергей Пинчук – заместитель командующего объединенной группировкой войск (сил) ВС РФ;
  • контр-адмирал Алексей Петрушин – начальник центра управления разведкой штаба объединенной группировки войск (сил) ВС РФ;
  • полковник Дмитрий Козловский – начальник штаба – первый заместитель начальника ракетных войск и артиллерии ВС РФ.

Непосредственно приказ на пуск баллистической ракеты отдал полковник Иван Петров – командир 119-й ракетной бригады ВС РФ, добавили силовики.

Всем пяти фигурантам заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В Офисе генпрокурора Украины отметили, что удалось полностью воспроизвести механизм этого военного преступления. Для этого провели осмотр места трагедии, 3D-сканирование, проанализировали обломки ракеты, установили траекторию ее полета, определили место запуска и провели более 180 судебных экспертиз.

Видео: Офис генпрокурора Украины

В СБУ добавляют: запуск ракеты «Искандер-М», оснащенной осколочно-фугасной боевой частью массой 480 кг, произвели военнослужащие 119 ракетной бригады РФ с территории Воронежской области.

Напомним, днем 5 октября 2023 года военные РФ обстреляли кафе-магазин в селе Гроза Купянского района. В помещении, по данным облпрокуратуры, гражданские — преимущественно женщины и пожилые люди — собирались на поминки перезахороненного в населенном пункте военного — местного жителя Андрея Козыря. Из 64 гражданских 59 погибли, еще пятеро получили ранения. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов назвал имена 53 погибших.

11 октября в СБУ заявили, что определили наводчиков удара по Грозе. Подозревают двоих местных жителей, сотрудничавших с оккупантами и после освобождения выехавших в РФ, — бывшего полицейского Владимира Мамона и его младшего брата Дмитрия. Силовики опубликовали переписку Мамонов. Братьям заочно сообщили о подозрении.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2026 в 14:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители идентифицировали оккупантов, командовавших ударом «Искандера» по селу Гроза на Харьковщине в 2023 году.".