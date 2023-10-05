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Удар «Искандером» по кафе на Харьковщине: ищут наводчиков — Клименко

Происшествия 17:24   05.10.2023
Оксана Горун
Удар «Искандером» по кафе на Харьковщине: ищут наводчиков — Клименко Фото: скриншот

Министр МВД Игорь Клименко в эфире нацмарафона сообщил, что ракетный удар, унесший 50 жизней в кафе в селе Гроза, был максимально точным. Поэтому полиция и СБУ считают вероятной версию, что его наводил кто-то на месте.

«Работают сотрудники СБУ, ищут граждан, которые могли навести на этот объект врага. Удар ракеты был столь точен. Это столь небольшое помещение, чтобы так точно в него попасть. Есть подозрения у СБУ и полиции. Этот вариант мы должны проверить обязательно», — сказал Клименко.

Исходно, оценивая силу удара, в МВД предполагали, что его нанесли ракетой или управляемой авиабомбой. Позже в telegram Игорь Клименко уточнил, что россияне били по людям на поминках ракетой «Искандер».

Он также сообщил, что количество погибших возросло — до 50 человек. Среди них как минимум один ребенок. Семеро раненых — в тяжелом состоянии, они все на операционных столах.

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«Полностью разбито здание – и кафе, и магазина. Когда мы говорим о наших гражданах, получивших ранения, они находились непосредственно не внутри этого магазина, а на расстоянии 50 и более метров, поэтому осколками получили столь тяжелые ранения», — пояснил министр МВД.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 17:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр МВД Игорь Клименко в эфире нацмарафона сообщил, что ракетный удар, унесший 50 жизней в кафе в селе Гроза, был максимально точным. Поэтому полиция и СБУ считают вероятной версию, что его наводил кто-то на месте".