Удар “Іскандером” по кафе на Харківщині: шукають навідників – Клименко

Міністр МВС Ігор Клименко в етері нацмарафону повідомив, що ракетний удар, який забрав 50 життів у кафе в селі Гроза, був максимально точним. Тому поліція та СБУ вважають ймовірною версію, що його наводив хтось на місці.

“Працюють співробітники СБУ, які шукають громадян, які, можливо, могли навести на цей об’єкт ворога. Удар ракети був настільки точний. Це настільки невелике приміщення, щоб так точно в нього попасти. Є підозри в СБУ та поліції. Цей варіант ми маємо перевірити обов’язково“, — сказав Клименко.

Від початку, оцінюючи силу удару, в МВС припускали, що його завдали ракетою або керованою авіабомбою. Пізніше в телеграмі Ігор Клименко уточнив, що росіяни били по людях на поминках ракетою “Іскандер”.

Він також повідомив, що кількість загиблих зросла – до 50 осіб. Серед них як мінімум одна дитина. Семеро поранених – у тяжкому стані, вони всі на операційних столах.

“Повністю розбита будівля – і кафе, і магазину. Коли ми говоримо про наших громадян, які отримали поранення, вони заходилися безпосередньо не всередині цього магазину, а на відстані 50 і більше метрів, тому вони осколками отримали такі важкі поранення“, – пояснив міністр МВС.