Live
  • Чт 05.10.2023
    • Харків
  •   +18°С
  • USD 36.6
  • EUR 38.43
    • 🟢

Масове вбивство на Харківщині. РФ била по селу на під час поминального обіду

Події 16:51   05.10.2023
Оксана Якушко
Масове вбивство на Харківщині. РФ била по селу на під час поминального обіду

Масове вбивство цивільних у селі Гроза Куп’янського району Харківської області, схоже, було спланованим, вважає військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Про це він написав у своєму телеграмі.

«Під час ракетної атаки по селу Гроза у кафе проходив поминальний обід. Саме тому в одному місці зібралася така велика кількість людей», – повідомив Цаплієнко.

 

Сьогодні російські вбивці обстріляли магазин-кафе, в якому знаходилося близько 60 людей, у тому числі діти. Жодного військового не було!! Ракета окупантів влучила в приміщення, де поминали похованого мешканця села. Жодного військового, всі місцеві мешканці села, в якому до цього дня проживало 330 людей!– повідомив голова Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

Наразі з-під завалів дістали 56 людей. 49 громадян загинули, ще 7 травмовано, повідомили у Нацполіції.

На місце трагедії оперативно прибули поліція, рятувальники, медики. Вони розчищають завали, рятують поранених. Співробітники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події та документують наслідки.


Відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років чи довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 росіяни обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп’янського району, де було багато цивільних людей. З-під завалів дістали тіла 49 загиблих людей, серед них хлопчик 6 років.

Читайте також: 49 загиблих, із них дитина, після ракетного удару по крамниці під Куп’янськом

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Масове вбивство на Харківщині. РФ била по селу на під час поминального обіду
Масове вбивство на Харківщині. РФ била по селу на під час поминального обіду
05.10.2023, 16:51
Вибухи на Бєлгородщині: СБУ вразила ворожий комплекс ППО за 1,2 млрд (відео)
Вибухи на Бєлгородщині: СБУ вразила ворожий комплекс ППО за 1,2 млрд (відео)
04.10.2023, 13:02
49 загиблих, із них дитина, після ракетного удару по крамниці під Куп’янськом
49 загиблих, із них дитина, після ракетного удару по крамниці під Куп’янськом
05.10.2023, 16:10
У Києві нардеп-мажоритарник СН від Харкова Куницький побив людину (відео)
У Києві нардеп-мажоритарник СН від Харкова Куницький побив людину (відео)
05.10.2023, 15:35
Верховну Раду просять перейменувати Першотравневе на Харківщині
Верховну Раду просять перейменувати Першотравневе на Харківщині
05.10.2023, 13:16
Удар “Торнадо” по дачах на Харківщині: з’явилися фото наслідків
Удар “Торнадо” по дачах на Харківщині: з’явилися фото наслідків
05.10.2023, 11:16

Новини за темою:

12:27
Снаряд до РМЗВ «Ураган» та іншу зброю віз чоловік у машині в Харкові
08:10
Чоловіка з гранатою затримали в метро Харкова працівники поліції
17:31
«Найменшим 3 і 9 місяців». Поліція показала наслідки удару по Первомайському
16:05
На Харківщині планують привести в готовність усі 4265 укриттів – Синєгубов
17:26
Як живе Козача Лопань і що їй потрібно. Селище відвідали Синєгубов і Тимошко

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Масове вбивство на Харківщині. РФ била по селу на під час поминального обіду»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 16:51;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масове вбивство цивільних у селі Гроза Куп’янського району Харківської області, схоже, було спланованим, вважає військовий журналіст Андрій Цаплієнко.".