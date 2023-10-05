Масове вбивство на Харківщині. РФ била по селу на під час поминального обіду

Масове вбивство цивільних у селі Гроза Куп’янського району Харківської області, схоже, було спланованим, вважає військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Про це він написав у своєму телеграмі.

«Під час ракетної атаки по селу Гроза у кафе проходив поминальний обід. Саме тому в одному місці зібралася така велика кількість людей», – повідомив Цаплієнко.

“Сьогодні російські вбивці обстріляли магазин-кафе, в якому знаходилося близько 60 людей, у тому числі діти. Жодного військового не було!! Ракета окупантів влучила в приміщення, де поминали похованого мешканця села. Жодного військового, всі місцеві мешканці села, в якому до цього дня проживало 330 людей!” – повідомив голова Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

Наразі з-під завалів дістали 56 людей. 49 громадян загинули, ще 7 травмовано, повідомили у Нацполіції.

На місце трагедії оперативно прибули поліція, рятувальники, медики. Вони розчищають завали, рятують поранених. Співробітники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події та документують наслідки.



Відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років чи довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 росіяни обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп’янського району, де було багато цивільних людей. З-під завалів дістали тіла 49 загиблих людей, серед них хлопчик 6 років.