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Продав у РФ насіння: куп’янського аграрія судитимуть за бізнес із окупантами

Економіка 18:55   22.10.2026
Тетяна Литвіна
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Продав у РФ насіння: куп’янського аграрія судитимуть за бізнес із окупантами

Понад 100 тонн соняшнику продав аграрій із села Петрівка Куп’янського району під час окупації. Його судитимуть за колабораціонізм, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 2022 року місцевий директор агропідприємства добровільно вів господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

“Аграрій встановив контакт із представниками так званої Податкової служби Харківської області, створеної окупаційною адміністрацією. Він переконав їх у своїй лояльності та запевняв, що готовий вести з Росією економічні відносини”, – кажуть у прокуратурі.

Чоловік подав заяву про взяття свого підприємства на «податковий облік», після чого отримав відповідну «витяг з реєстру юридичних осіб». Це дозволило стягувати платежі з компанії до бюджету РФ. Надалі він отримав дозвіл на вивезення та продаж насіння соняшнику для переробки на заводах Росії. Залучаючи підлеглих працівників, аграрій організував вивезення до Білгородської області понад 100 тонн соняшника, отримавши за це російську валюту.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт направлено до Салтівського районного суду. Чоловікові інкримінують колабораційну діяльність (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

“Обвинувачений розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю кримінального злочину”, – додали у прокуратурі.

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Нагадаємо, за матеріалами СБУ, заочні підозри отримали дві чиновниці з Куп’янська, які допомагали ворогові організовувати пропагандистські заходи під час окупації міста.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2026 в 18:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 100 тонн соняшнику продав аграрій із села Петрівка Куп’янського району під час окупації. Його судитимуть за колабораціонізм.".