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Майже 8 тисяч підприємців відкрили власну справу на Харківщині

Суспільство 17:07   20.07.2023
Оксана Якушко
Майже 8 тисяч підприємців відкрили власну справу на Харківщині

Внаслідок повномасштабного вторгнення майже 80% бізнесу Харківщини релокувалося у західні області країни, розповів заступник начальника ХОВА Євген Іванов. 

Повертатися і відновлюватися підприємства Харківщини почали після вересневого контрнаступу ЗСУ та звільнення майже усієї території регіону.

На Харківщині щомісяця приблизно на 10% збільшується кількість зареєстрованих ФОПів. Майже 8 000 підприємців відкрили власну справу в сфері надання послуг. Це перукарні, салони краси, сервіси технічного обслуговування автомобілів тощо. Такого результату вдалося досягти в тому числі завдяки доступному кредитуванню.

«У нас продовжує працювати програма кредитування «5-7-9%». Завдяки плідній співпраці з першим віцепрем’єр-міністром – Міністром економіки України Юлією Свириденко нам вдалося налагодити роботу цієї програми для аграріїв та бізнесу Харківщини. Нині наш регіон посідає 6 місце в Україні по кількості таких виданих кредитів», – додав Євген Іванов.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2023 в 17:07;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок повномасштабного вторгнення майже 80% бізнесу Харківщини релокувалося у західні області країни, розповів заступник начальника ХОВА Євген Іванов. ".