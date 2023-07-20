Майже 8 тисяч підприємців відкрили власну справу на Харківщині

Внаслідок повномасштабного вторгнення майже 80% бізнесу Харківщини релокувалося у західні області країни, розповів заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

Повертатися і відновлюватися підприємства Харківщини почали після вересневого контрнаступу ЗСУ та звільнення майже усієї території регіону.

На Харківщині щомісяця приблизно на 10% збільшується кількість зареєстрованих ФОПів. Майже 8 000 підприємців відкрили власну справу в сфері надання послуг. Це перукарні, салони краси, сервіси технічного обслуговування автомобілів тощо. Такого результату вдалося досягти в тому числі завдяки доступному кредитуванню.

«У нас продовжує працювати програма кредитування «5-7-9%». Завдяки плідній співпраці з першим віцепрем’єр-міністром – Міністром економіки України Юлією Свириденко нам вдалося налагодити роботу цієї програми для аграріїв та бізнесу Харківщини. Нині наш регіон посідає 6 місце в Україні по кількості таких виданих кредитів», – додав Євген Іванов.