Майже 8 тисяч підприємців відкрили власну справу на Харківщині
Внаслідок повномасштабного вторгнення майже 80% бізнесу Харківщини релокувалося у західні області країни, розповів заступник начальника ХОВА Євген Іванов.
Повертатися і відновлюватися підприємства Харківщини почали після вересневого контрнаступу ЗСУ та звільнення майже усієї території регіону.
На Харківщині щомісяця приблизно на 10% збільшується кількість зареєстрованих ФОПів. Майже 8 000 підприємців відкрили власну справу в сфері надання послуг. Це перукарні, салони краси, сервіси технічного обслуговування автомобілів тощо. Такого результату вдалося досягти в тому числі завдяки доступному кредитуванню.
«У нас продовжує працювати програма кредитування «5-7-9%». Завдяки плідній співпраці з першим віцепрем’єр-міністром – Міністром економіки України Юлією Свириденко нам вдалося налагодити роботу цієї програми для аграріїв та бізнесу Харківщини. Нині наш регіон посідає 6 місце в Україні по кількості таких виданих кредитів», – додав Євген Іванов.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2023 в 17:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок повномасштабного вторгнення майже 80% бізнесу Харківщини релокувалося у західні області країни, розповів заступник начальника ХОВА Євген Іванов. ".