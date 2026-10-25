«Хто хотів, уже поїхав»: що стримує бізнес від виїзду з Харкова

Чи є відтік бізнесу з Харкова через щоденні атаки БпЛА по місту, що посилилися, МГ «Об’єктив» прокоментував президент ГО «Асоціація приватних роботодавців» Олександр Чумак.

Попри обстріли, що посилилися, масової релокації бізнесу з Харкова не спостерігають, каже Олександр Чумак.

«Бізнес, який хотів поїхати, вже давно поїхав», – констатує він.

І справа не лише у місцевому патріотизмі. Від початку повномасштабної війни бізнесмени активно перевозили бізнеси і виробництво на захід України – на Волинь, Львівщину, Закарпаття та Буковину.

«Там більш-менш спокійно, але головна проблема цих регіонів і взагалі, західної частини України, це низька екологічна місткість. Тобто там регіони з радянських часів не були промисловими. І проблема в тім, якщо ми хочемо переїхати туди і зробити там виробництво, нам потрібно додатково підключатися до будь-яких мереж: електрика, вода, каналізація, під’їздні шляхи. А цього там немає і швидко не можна зробити. Тому все, що можна було заповнити, вже заповнили. Навіть мені розповідали, що забирали старі ферми, розбиті, покинуті, які не використовувалися, відновлювали і там виробили виробництво», – розповідає Олександр Чумак.

Тому сьогодні релокація підприємства на захід України – це доволі складне питання.