«Кто хотел, уже уехал»: что сдерживает бизнес от выезда из Харькова

Есть ли отток бизнеса из Харькова из-за ежедневных атак БпЛА по городу, МГ «Объектив» прокомментировал президент ГО «Ассоциация частных работодателей» Александр Чумак.

Несмотря на усилившиеся обстрелы, массовой релокации бизнеса из Харькова не наблюдают, говорит Александр Чумак.

«Бизнес, который хотел уехать, уже давно уехал», – констатирует он.

И дело не только в местном патриотизме. С начала полномасштабной войны бизнесмены активно перевозили бизнесы и производство на запад Украины – Волынь, Львовщину, Закарпатье и Буковину.

«Там более-менее спокойно, но главная проблема этих регионов и вообще западной части Украины — это низкая экологическая емкость. То есть, те регионы с советских времен не были промышленными. И проблема в том, если мы хотим переехать туда и сделать там производство, нам нужно дополнительно подключаться к любым сетям: электричество, вода, канализация, подъездные пути. А этого там нет и быстро сделать нельзя. Потому все, что можно было заполнить, уже заполнили. Даже мне рассказывали, что забирали старые фермы, разбитые, заброшенные, которые не использовали, восстанавливали и там организовывали производство», – рассказывает Александр Чумак.

Поэтому сегодня релокация предприятия на запад Украины – довольно сложный вопрос.