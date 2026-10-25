Live
  • Вс 25.10.2026
  • Харьков  +8°С
  • USD 45.05
  • EUR 50.44

«Кто хотел, уже уехал»: что сдерживает бизнес от выезда из Харькова

Общество 07:30   25.10.2026
Оксана Якушко
Подпишитесь на нас в Google
«Кто хотел, уже уехал»: что сдерживает бизнес от выезда из Харькова Фото: shutterstock.com

Есть ли отток бизнеса из Харькова из-за ежедневных атак БпЛА по городу, МГ «Объектив» прокомментировал президент ГО «Ассоциация частных работодателей» Александр Чумак.

Несмотря на усилившиеся обстрелы, массовой релокации бизнеса из Харькова не наблюдают, говорит Александр Чумак.
«Бизнес, который хотел уехать, уже давно уехал», – констатирует он.

И дело не только в местном патриотизме. С начала полномасштабной войны бизнесмены активно перевозили бизнесы и производство на запад Украины – Волынь, Львовщину, Закарпатье и Буковину.

«Там более-менее спокойно, но главная проблема этих регионов и вообще западной части Украины — это низкая экологическая емкость. То есть, те регионы с советских времен не были промышленными. И проблема в том, если мы хотим переехать туда и сделать там производство, нам нужно дополнительно подключаться к любым сетям: электричество, вода, канализация, подъездные пути. А этого там нет и быстро сделать нельзя. Потому все, что можно было заполнить, уже заполнили. Даже мне рассказывали, что забирали старые фермы, разбитые, заброшенные, которые не использовали, восстанавливали и там организовывали производство», – рассказывает Александр Чумак.

Поэтому сегодня релокация предприятия на запад Украины – довольно сложный вопрос.

Читайте также: Запад Украины больше не по карману? Где дешевле пережить зиму

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Враг атаковал торговый центр в Харькове, на месте пожар — Терехов (дополнено)
Враг атаковал торговый центр в Харькове, на месте пожар — Терехов (дополнено)
24.10.2026, 20:12
Погибший и пострадавшие — Терехов про «прилет» в Новобаварском районе Харькова
Погибший и пострадавшие — Терехов про «прилет» в Новобаварском районе Харькова
25.10.2026, 00:21
Сегодня 25 октября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 25 октября 2026: какой праздник и день в истории
25.10.2026, 06:00
Взрывы в Харькове, Терехов сообщил про ракетный удар: что известно
Взрывы в Харькове, Терехов сообщил про ракетный удар: что известно
24.10.2026, 20:25
Новости Харькова — главное 25 октября: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 25 октября: как прошла ночь
25.10.2026, 07:15
Во время ликвидации пожара в «Эпицентре» пострадал спасатель (фото/видео)
Во время ликвидации пожара в «Эпицентре» пострадал спасатель (фото/видео)
25.10.2026, 08:38

Новости по теме:

24.10.2026
Мэрия и бизнес обратились в Кабмин, чтобы вернуть субвенции Харькову
21.10.2026
Горсовет просит снизить налоги для харьковского бизнеса — обращение
19.10.2026
Открыла без разрешения кафе и автомойку: в Харькове будут судить предпринимательницу
28.09.2026
Восстановление предприятий и гранты: каким видят развитие бизнеса в Харькове
25.09.2026
Армия РФ атаковала Чугуев: горело предприятие (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Кто хотел, уже уехал»: что сдерживает бизнес от выезда из Харькова», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 октября 2026 в 07:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Есть ли отток бизнеса из Харькова из-за ежедневных атак БпЛА по городу, МГ «Объектив» прокомментировал президент ГО «Ассоциация частных работодателей» Александр Чумак.".