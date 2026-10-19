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Открыла без разрешения кафе и автомойку: в Харькове будут судить предпринимательницу

Происшествия 17:17   19.10.2026
Татьяна Литвина
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Открыла без разрешения кафе и автомойку: в Харькове будут судить предпринимательницу

Харьковчанку обвиняют в самовольном строительстве кафе и постройки под автомойку в Немышлянском районе. В областной прокуратуре говорят, что предпринимательница не только не имела необходимых разрешений, но и открыла свой бизнес в пределах охранной зоны.

По данным следствия, местная жительница самовольно заняла коммунальный земельный участок вдоль Александровского проспекта. Никакого решения органа местного самоуправления о передаче этой земли в собственность или пользование она не получала, соответствующего права не регистрировала.

Эту территорию она использовала для ведения бизнеса — построила деревянное кафе и сооружение из газобетона, предназначенное для автомойки.

Более того, этот участок расположен в пределах охранной зоны водного объекта и прибрежной защитной полосы ручья, впадающего в реку Жихорец. Оба построенных сооружения попадают в 25-метровую зону от водотока, где действуют специальные ограничения по использованию земель и строительства, говорят в прокуратуре.

В сентябре 2026 года женщине сообщили о подозрении. Сейчас дело уже передано в Немышлянский районный суд. Предпринимательнице инкриминируют самовольное строительство зданий на самовольно занятом земельном участке, совершенном в отношении земель в охранной зоне (ч. 4 ст. 197-1 УК Украины). Ей грозит 3 года лишения свободы.

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Напомним, мошенническую схему с недвижимостью с привлечением фигуранта Миротворца организовала фирма в Харькове, которая занимается техобслуживанием автомобилей. Суд обязал компанию передать здание в собственность громады города.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2026 в 17:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанку обвиняют в самовольном строительстве кафе и постройки под автомойку в Немышлянском районе. При этом она открыла свой бизнес в пределах охранной зоны.".