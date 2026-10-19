Пациент угрожал парамедику пистолетом: инцидент в Харькове

В Харькове мужчина угрожал парамедику пистолетом после того, как «скорая» доставила его в больницу, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Инцидент произошел 18 октября.

«Пострадавший с травмой грудной клетки находился в состоянии алкогольного опьянения. Бригада доставила его в приемное отделение Областной клинической больницы, но дальнейшая ситуация получила опасное развитие. Мужчина внезапно достал пистолет и начал угрожать парамедику Халиной Елене», — рассказали медики.

Забрать оружие удалось экстренному медицинскому технику, пистолет оказался травматичным. На место происшествия вызвали полиция, отметили в Центре.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в нападении на военнослужащих ТЦК, один из которых погиб, а другой получил ранение.