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Пациент угрожал парамедику пистолетом: инцидент в Харькове

Происшествия 16:43   19.10.2026
Виктория Яковенко
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Пациент угрожал парамедику пистолетом: инцидент в Харькове

В Харькове мужчина угрожал парамедику пистолетом после того, как «скорая» доставила его в больницу, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Инцидент произошел 18 октября.

«Пострадавший с травмой грудной клетки находился в состоянии алкогольного опьянения. Бригада доставила его в приемное отделение Областной клинической больницы, но дальнейшая ситуация получила опасное развитие. Мужчина внезапно достал пистолет и начал угрожать парамедику Халиной Елене», — рассказали медики.

Забрать оружие удалось экстренному медицинскому технику, пистолет оказался травматичным. На место происшествия вызвали полиция, отметили в Центре.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в нападении на военнослужащих ТЦК, один из которых погиб, а другой получил ранение.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2026 в 16:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове мужчина угрожал парамедику пистолетом после того, как «скорая» доставила его в больницу, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.".