Пацієнт погрожував парамедику пістолетом: інцидент у Харкові

У Харкові чоловік погрожував парамедику пістолетом після того, як «швидка» доставила його до лікарні, повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Інцидент стався 18 жовтня.

«Постраждалий з травмою грудної клітини перебував у стані алкогольного сп’яніння. Бригада доставила його до приймального відділення Обласної клінічної лікарні, але подальша ситуація набула небезпечного розвитку. Чоловік раптово дістав пістолет і почав погрожувати парамедику Халіній Олені», – розповіли медики.

Забрати зброю вдалося екстреному медичному техніку, пістолет виявився травматичним. На місце події викликали поліцію, зазначили у Центрі.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі на військовослужбовців ТЦК, один із яких загинув, а інший дістав поранення.