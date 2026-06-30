Дітям у Харкові погрожували предметом, схожим на пістолет: подробиці

У Харкові правоохоронці вручили підозру чоловіку, який, за даними слідства, під час конфлікту з групою дітей здійснив постріл із предмета, зовні схожого на пістолет, після чого направив його в бік неповнолітніх.

Інцидент стався 27 червня в Київському районі, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. У дворі багатоповерхівки фігурант разом з іншим чоловіком підійшли до групи малолітніх дітей та безпричинно почали ображати їх нецензурною лайкою, розповіли правоохоронці.

«Надалі біля під’їзду будинку фігурант дістав із наплічної сумки предмет, зовні схожий на пістолет, здійснив постріл угору, після чого направив його в бік дітей та повторно висловив їм погрози. Злякавшись реальної небезпеки, діти втекли з місця події, а зловмисники залишили місце вчинення правопорушення», – зазначили копи.

Правоохоронці встановили особу ймовірного зловмисника. Ним виявився 37-річний харків’янин. Йому повідомили про підозру в хуліганстві. Чоловіку готуються обрати запобіжний захід. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 7 років тюрми.

Також поліцейські встановили іншого учасника події, який був разом із фігурантом на місці події. Тривають необхідні процесуальні дії щодо надання правової оцінки його діям.

Нагадаємо, у Харкові патрульні затримали чоловіка, який погрожував застосувати зброю, повідомляв перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.