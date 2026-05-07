«Зараз вб’ю вас»: у Харкові чоловік погрожував копам автоматом (відео)
У Харкові патрульні затримали чоловіка, який погрожував застосувати зброю, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Він розповів, що нещодавно екіпаж прибув на виклик про хуліганство та порушення тиші, а натомість зіткнувся з агресивним п’яним чоловіком.
Білошицький опублікував відео з цього виклику. На ньому чутно, як чоловік запитує у копів: «Будемо битися, чи що?». Після цього навіть каже: «Зараз я вб’ю вас».
Відео: Олексій Білошицький
«Але далі була зброя… Чоловік дістав автомат, дослав патрон у патронник і направив його в напрямку інспекторів. Патрульні відреагували миттєво, застосували фізичну силу й затримали чоловіка», – зазначив Білошицький.
Він уточнив, що слідчі внесли матеріали до ЄРДР за ч. 1 ст. 345 (погроза вбивством, насильством щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Зброю вилучили для проведення експертизи. ЇЇ походження встановлюватимуть слідчі.
«Також з’ясувалось, що чоловік перебуває у СЗЧ. Інформацію про затриманого передали до ВСП», – уточнив Білошицький.
Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що до суду передали справу 44-річного мешканця Чугуївського району. За версією слідства, він до смерті побив свою співмешканку.
Медіа-групи «Обʼєктив»
Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2026 в 12:30;