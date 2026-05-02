Бив батька: у Харкові копи затримали 41-річного чоловіка
Сімейна драма у Харкові: до поліції звернулася жінка, заявивши, що її чоловіка побив власний син.
“Подія сталася в Індустріальному районі. До поліції звернулася дружина потерпілого та повідомила про злочин. Вдома між чоловіками сталась сутичка, в результаті якого син завдав своєму батькові множинних ударів. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу в тяжкому стані”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
41-річного підозрюваного поліціянти затримали на місці події. Йому загрожує до восьми років.
Раніше ми повідомляли, що до суду передали справу 44-річного мешканця Чугуївського району. За версією слідства, він до смерті побив свою співмешканку.
- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2026 в 14:44;