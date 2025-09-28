Батько загинув, матір поранена, у доньки стрес: удар FPV у Харківському районі
Трагедія сталася сьогодні, 28 вересня, близько 17:00 на дорозі між населеними пунктами Прудянка та Слатине Дергачівської громади в Харківському районі.
“Близько 17:00 росіяни поцілили FPV-дроном по цивільній автівці, яка рухалася автодорогою по селищу Слатине. У машині перебували троє людей – подружжя з донькою. Унаслідок прямого влучання 44-річний чоловік (водій) загинув на місці. Його 41-річна дружина отримала численні уламкові поранення, а 14-річна донька – гостру реакцію на стрес. Медики “швидкої” госпіталізували постраждалих матір та доньку. Наразі їм надається необхідна допомога”, – повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Селище Слатине протягом дня неодноразово потрапляло під російські обстріли. Раніше Задоренко повідомляв про “приліт” БпЛА “Молния” та удар з РСЗВ. Вони обійшлися без постраждалих.
Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2025 в 17:59
