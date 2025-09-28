Live
  • Нд 28.09.2025
  • Харків  +15°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.71

Батько загинув, матір поранена, у доньки стрес: удар FPV у Харківському районі

Події 17:59   28.09.2025
Оксана Горун
Батько загинув, матір поранена, у доньки стрес: удар FPV у Харківському районі Фото: “РИА-новости”

Трагедія сталася сьогодні, 28 вересня, близько 17:00 на дорозі між населеними пунктами Прудянка та Слатине Дергачівської громади в Харківському районі.

Близько 17:00 росіяни поцілили FPV-дроном по цивільній автівці, яка рухалася автодорогою по селищу Слатине. У машині перебували троє людей – подружжя з донькою. Унаслідок прямого влучання 44-річний чоловік (водій) загинув на місці. Його 41-річна дружина отримала численні уламкові поранення, а 14-річна донька – гостру реакцію на стрес. Медики “швидкої” госпіталізували постраждалих матір та доньку. Наразі їм надається необхідна допомога”, – повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Селище Слатине протягом дня неодноразово потрапляло під російські обстріли. Раніше Задоренко повідомляв про “приліт” БпЛА “Молния” та удар з РСЗВ. Вони обійшлися без постраждалих.

Читайте також: Ризикують замерзнути: мешканці Куп’янська будуть без тепла цієї зими – МВА (відео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Батько загинув, матір поранена, у доньки стрес: удар FPV у Харківському районі
Батько загинув, матір поранена, у доньки стрес: удар FPV у Харківському районі
28.09.2025, 17:59
Пішла гуляти і не повернулась: дитину знайшли у під’їзді на Харківщині
Пішла гуляти і не повернулась: дитину знайшли у під’їзді на Харківщині
26.09.2025, 16:45
Прильоти по Слатиному, 2 бої з початку доби: оперативна обстановка 28 вересня
Прильоти по Слатиному, 2 бої з початку доби: оперативна обстановка 28 вересня
28.09.2025, 16:29
Сіла в автобус і зникла: жінку без документів шукають на Харківщині
Сіла в автобус і зникла: жінку без документів шукають на Харківщині
26.09.2025, 13:09
Ми перебуваємо в переломному моменті, який мало хто помітив – Фурса про війну
Ми перебуваємо в переломному моменті, який мало хто помітив – Фурса про війну
28.09.2025, 13:12
Ризикують замерзнути: жителі Куп’янська будуть без тепла цієї зими – МВА
Ризикують замерзнути: жителі Куп’янська будуть без тепла цієї зими – МВА
28.09.2025, 15:32

Новини за темою:

22.09.2025
FPV-дрон атакував автівку в Харківському районі, в Куп’янську загинула жінка
07.09.2025
Двох куп’янчан атакував FPV-дрон – Беседін
22.08.2025
«Готуватися треба не до миру, а до 500-700 ударів на добу» – Ярославський
19.08.2025
Авто «швидкої» на Харківщині атакував дрон: поранені медики (фото)
15.08.2025
«Весь Куп’янськ у сітках, але ворог знаходить щілини»: що відбувається у місті

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Батько загинув, матір поранена, у доньки стрес: удар FPV у Харківському районі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2025 в 17:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагедія сталася сьогодні, 28 вересня, близько 17:00 на дорозі між населеними пунктами Прудянка та Слатине Дергачівської громади в Харківському районі".