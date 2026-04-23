Дрони на оптоволокні тероризують громаду під Харковом: куди долітають
Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив про чергову серію ударів FPV-дронів на оптоволокні по автівках і будинках на території громади.
Атаки відбулися протягом дня 22 квітня.
“Росіяни щонайменше двічі били FPV-дронами на оптоволокні по цивільних об’єктах у наших населених пунктах. Близько 15:00 окупанти вдарили по житловому двоповерховому будинку у Руській Лозовій, а о 17:00 атакували мінівен місцевого підприємця у Слатиному“, – написав Задоренко.
Слідом Харківська обласна прокуратура уточнила: у Слатиному є поранений.
“22 квітня близько 20:00 у селі Слатине Харківського району військовослужбовці збройних сил рф здійснили удар FPV-дроном по цивільному автомобілю. Унаслідок атаки поранено 28-річного чоловіка. Він дістав множинні осколкові поранення. Потерпілого у стані середньої тяжкості госпіталізовано до лікарні для надання медичної допомоги”, – поінформувала пресслужба прокуратури.
Раніше в коментарі “Об’єктиву” Задоренко зазначав, що РФ покращує технічні можливості FPV-дронів. Якщо раніше FPV-дрони долітали тільки до Козачої Лопані, то тепер вони досягають Безруків, а на оптоволокні сіл Ємці та Замірці. Щодо самих Дергачів, то фіксували випадки, коли БпЛА “Молния” переносили FPV-дрони до міста.
Читайте також: Удари по Богодухову: чи РФ відкриє новий фронт — аналіз ISW
Категорії: Події, Харків; Теги: FPV-дрон, задоренко, новини Харкова, оптоволокно, прилеты, Слатино, удари;
Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2026 в 08:09;