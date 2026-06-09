Літній розклад руху поїздів — зміни маршрутів із Харкова та новий рейс

«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на потяги за оновленим літнім графіком. Він почне діяти з 28 червня та передбачає зміни для харків’ян — місто отримає продовжений маршрут до Рахова, регулярніший рейс до Ужгорода та новий поїзд до Кременчука.

Загалом залізничники додали 12 нових рейсів по всій країні, прискорили три поїзди, чотири маршрути подовжили до гірських курортів, а вісім поїздів перевели на щоденний режим курсування.

Як зазначили у компанії, мета оновлень – забезпечити людям можливість зʼїздити до рідних, провести відпустку з фронту чи відправити дітей на оздоровлення в Карпати.

Ключові зміни для Харкова:

Харків — Рахів. Флагманський поїзд №1/2 «Єдність» подовжено до Рахова (раніше він курсував до Ворохти). Від 29 червня це буде найдовший маршрут флагманського поїзда в Україні — 1325 км. У його складі передбачені жіночий та новенький дитячий вагони.

Флагманський поїзд №1/2 «Єдність» подовжено до Рахова (раніше він курсував до Ворохти). Від 29 червня це буде найдовший маршрут флагманського поїзда в Україні — 1325 км. У його складі передбачені жіночий та новенький дитячий вагони. Харків — Ужгород. Поїзд №113/114 тепер курсуватиме чітко через день замість графіку «по датах», що забезпечить зручніший доїзд з Харкова та Полтави до Рівного, Луцька та Закарпаття. Водночас інший поїзд до Ужгорода — №45/46 — змінює маршрут через Поділля, відкриваючи зручне сполучення із Закарпаттям для мешканців Вінниці, Хмельницького та Тернополя.

Поїзд №113/114 тепер курсуватиме чітко через день замість графіку «по датах», що забезпечить зручніший доїзд з Харкова та Полтави до Рівного, Луцька та Закарпаття. Водночас інший поїзд до Ужгорода — №45/46 — змінює маршрут через Поділля, відкриваючи зручне сполучення із Закарпаттям для мешканців Вінниці, Хмельницького та Тернополя. Новий рейс. З 29 червня призначається новий поїзд №229/230 Харків — Кременчук.

В «Укрзалізниці» підкреслили, що кількість вагонів у компанії не збільшилась, проте за рахунок кількамісячної роботи над ефективним перерозподілом наявного рухомого складу вдалося запустити масштабну літню програму. Перевірити решту новинок та придбати квитки вже можна в застосунку та на сайті УЗ. Залізничники звертають увагу, що рейси надходять у продаж поступово — деякі напрямки стануть доступними протягом однієї-двох діб.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, на щоденне курсування переводять сім поїздів, зокрема рейс із Харкова до Одеси.