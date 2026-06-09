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Летний график движения поездов — изменения маршрутов из Харькова и новый рейс

Транспорт 19:31   09.06.2026
Елена Нагорная
Летний график движения поездов — изменения маршрутов из Харькова и новый рейс

«Укрзалізниця» открыла продажу билетов на поезда по обновленному летнему графику. Он начнет действовать с 28 июня и предусматривает изменения для харьковчан — город получит продленный маршрут до Рахова, более регулярный рейс в Ужгород и новый поезд до Кременчуга.

Всего железнодорожники добавили 12 новых рейсов по всей стране, ускорили три поезда, четыре маршрута продлили до горных курортов, а восемь поездов перевели на ежедневный режим курсирования.

Как отметили в компании, цель обновлений — обеспечить людям возможность съездить к родным, провести отпуск с фронта или отправить детей на оздоровление в Карпаты.

Ключевые изменения для Харькова:

  • Харьков — Рахов. Флагманский поезд №1/2 «Єдність» продлен до Рахова (ранее он курсировал до Ворохты). С 29 июня это будет самый длинный маршрут флагманского поезда в Украине — 1325 км. В его составе предусмотрены женский и новенький детский вагоны.

  • Харьков — Ужгород. Поезд №113/114 теперь будет курсировать четко через день вместо графика «по датам», что обеспечит более удобный проезд из Харькова и Полтавы в Ровно, Луцк и города Закарпатья. В то же время другой поезд до Ужгорода — №45/46 — меняет маршрут через Подолье, открывая удобное сообщение с Закарпатьем для жителей Винницы, Хмельницкого и Тернополя.

  • Новый рейс. С 29 июня назначается новый поезд №229/230 Харьков — Кременчуг.

В «Укрзалізниці» подчеркнули, что количество вагонов у компании не увеличилось, однако за счет многомесячной работы над эффективным перераспределением имеющегося подвижного состава удалось запустить масштабную летнюю программу. Проверить остальные новинки и приобрести билеты можно в приложении и на сайте УЗ. Железнодорожники обращают внимание, что билеты поступают в продажу постепенно — некоторые направления станут доступны в течение одних-двух суток.

Как сообщала МГ «Объектив», на ежедневное курсирование переводят семь поездов, в том числе рейс из Харькова до Одессы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 июня 2026 в 19:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Летний график начнет действовать с 28 июня и предусматривает изменения для харьковчан.".