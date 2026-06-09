Сьогодні 9 червня 2026: яке свято та день в історії

9 червня 1995 року Україна та РФ підписали угоду про поділ Чорноморського флоту. Цей день 1934 року вважають днем ​​народження Дональда Дака. У 1911-му народився легендарний український телеказкар – Дід Панас, актор Петро Вескляров. У 1898-му Британія отримала Нові Території Гонконгу в оренду на 99 років. У 1866-му на Закарпатті впав метеорит Княгиня – найбільший зі знайдених у Європі в новітній історії. У 1822-му в США запатентували штучну щелепу. У 1815-му цього дня завершився Віденський конгрес, на якому визначили кордони Європи “після Наполеона”.

Свята та пам’ятні дати 9 червня

9 червня у світі – Міжнародний неофіційний день друзів та Міжнародний день архівів (або Свято архіваріуса).

Другий вівторок червня – це Всесвітній день пам’яті домашніх тварин.

Також сьогодні: Всесвітній день технічного обслуговування, Міжнародний день кельтського мистецтва, Всесвітній день боротьби з синдромом антифосфоліпідних антитіл, Міжнародний день акредитації, День Дональда Дака, День коралового трикутника.

9 червня в історії

9 червня 1815 року завершився Віденський конгрес – конференція монархів і дипломатів великих держав Європи, що тривала з 18 вересня 1814 року. Під час конгресу визначали нові кордони Європи. Докладніше.

9 червня 1822 року в США запатентували штучну щелепу. Докладніше.

9 червня 1847 року російський імператор Ніколай I підписав вирок, яким Тараса Шевченка віддали в солдати. Докладніше.

9 червня 1866 року на Закарпатті біля села Княгиня впав метеорит, який отримав назву за назвою цього населеного пункту. Докладніше.

9 червня 1898 року Китай передав у оренду Великій Британії на 99 років частину Гонконгу. Докладніше.

9 червня 1911 року народився Петро Вескляров – український актор, якого покоління мешканців нашої країни (і не лише) знали як Діда Панаса – незмінного ведучого програми “На добраніч, діти!” на українському ТБ. Докладніше.

9 червня 1934 року вважається днем ​​народження Дональда Дака. Докладніше.

9 червня 1995 року Україна та РФ підписали угоду про поділ Чорноморського флоту. Під цим документом поставили підписи президенти країн Леонід Кучма та Борис Єльцин.

Доля Чорноморського флоту після розпаду СРСР була постійним джерелом напруження у відносинах між країнами. “Розбірки” навколо флоту тривали з 1992 року. Тоді,

8 квітня 1992-го, вийшла директива першого Міністра оборони України генерал-полковника Костянтина Морозова №Д-8 “Про формування Військово-Морських Сил України”. Нею міністр доручив розпочати формування ВМС України зі штабом у Севастополі. Російська сторона зреагувала різко, одразу заявивши, що Чорноморський флот залишиться російським. Згодом Єльцин підписав указ про перехід Чорноморського флоту під юрисдикцію Росії. Втім, частина особового складу прийняла українську присягу (це сталося 9 липня 1992 року). З того часу тривали постійні спроби цивілізовано провести “морське розлучення”. Угода 1995 року стала одним з епізодів цієї історії. За основу взяли принцип рівного поділу вартості майна флоту, однак розподіл кораблів виявився зовсім не на користь України.

“Україні передається 18,3%, Російській Федерації – 81,7% кораблів та суден Чорноморського флоту”, – зазначали в тексті.

Угода підтверджувала подальше використання російським флотом баз у Севастополі та інших пунктів базування в Криму (остаточно це врегулювали окремими угодами 1997 року). Морякам дозволяли самостійно визначитися, присягу якій із країн приймати.

“Кожний офіцер, мічман та прапорщик Чорноморського флоту має право на вільне визначення своєї подальшої служби”, – записали в угоді.

Церковне свято 9 червня

9 червня вшановують пам’ять святителя Кирила, архієпископа Олександрійського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо день сонячний та безхмарний, то червень буде сухим.

Гроза у цей день – до вітряного червня.

Якщо погода погана, то й осінь цього року буде непогожа.

Що не можна робити 9 червня

Не можна сваритися – навіть через дрібниці.

Не можна прибирати у будинку.

Не можна пити алкоголь.