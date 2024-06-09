Сьогодні 9 червня: яке свято та день в історії

9 червня в Україні – День працівників текстильної та легкої промисловості. У 1815-му цього дня завершився Віденський конгрес, на якому визначили кордони Європи “після Наполеона”. У 1822-му в США запатентували штучну щелепу. У 1866-му на Закарпатті впав метеорит Княгиня – найбільший зі знайдених у Європі в новітній історії. У 1898-му Британія отримала Нові Території Гонконгу в оренду на 99 років. У 1934-му “народився” Дональд Дак.

Свята та пам’ятні дати 9 червня

9 червня в Україні – День працівників текстильної та легкої промисловості (друга неділя червня).

У світі – Міжнародний день архівів або Свято архіваріуса, Міжнародний день акредитації, День расової єдності (друга неділя червня).

Також відзначають: Міжнародний день кельтського мистецтва, неофіційний Міжнародний день друзів, День Коралового трикутника, День Дональда Дака.

9 червня в історії

9 червня 1815 року завершився Віденський конгрес – конференція монархів і дипломатів великих держав Європи, що тривала з 18 вересня 1814 року. Під час конгресу визначали нові кордони Європи – після завершення наполеонівських воєн та відновлення монархії у Франції. При цьому безпосередньо під час конференції Наполеон повернувся до Парижа, що не зупинило учасників “великого переділу Європи”.

Головними країнами – учасницями конгресу були Австрія, Велика Британія, Пруссія, Росія та Франція (у якій вже реставрували Бурбонів). Однак, крім основних учасників наполеонівських воєн, до конференції приєдналися й інші держави (з меншими повноваженнями): Іспанія, Португалія, Швеція та Норвегія, Швейцарія, німецькі королівства тощо. Формат переговорів також був незвичайним. “Долю світу” визначали в основному не за столом переговорів або в ході офіційних конференцій, а під час прогулянок, балів, полювання тощо. Однією з ключових постатей конференції, як не дивно, став Талейран – міністр закордонних справ Франції, яка програла війну. Він швидко встиг “втекти з корабля” Наполеона й увійти до команди реставрованого Людовіка XVIII. А у Відні своїм улюбленим методом інтриг домігся того, що увійшов до клубу представників головних країн конгресу. Зберегти завоювання Наполеона для Франції він, звичайно, не міг, але взяв активну участь у створенні “архітектури нової Європи”. Талейрану навіть вдалося на якийсь час посварити дипломатів країн Шостої коаліції. Але вони різко відкинули всі свої розбіжності, коли до влади у Франції зненацька повернувся Наполеон, утікши з острова Ельба. Імператор спробував “примиритися” з колишніми ворогами та направив учасникам Віденського конгресу пропозицію про мир. Він погодився зберегти Францію під своїм керівництвом у її дореволюційних кордонах. Але у миролюбство Бонапарта ніхто не повірив. Отже, паралельно з конгресом його учасники створили для протидії Наполеону Сьому коаліцію. Про впевненість монархів та їхніх дипломатів в успіху війни з імператором можна зробити висновок із того, що Кінцевий акт Віденського конгресу підписали 9 червня – ще до фінальної битви при Ватерлоо. Цей акт закріпив нові кордони країн Європи.

Найбільш значущими змінами були такі:

🔹Франція відмовилася від абсолютної більшості територій, які анексувала між 1795 та 1810 роками (що вже було врегульовано Паризьким договором за рік до цього).

🔹Російська імперія значно розширила свої території, отримавши величезну частину Варшавського герцогства (Польща) і залишивши собі Фінляндію, яку відвоювала у Швеції у 1809 році.

🔹Пруссія отримала низку територій: частину Саксонії, Велике Познанське князівство, Данциг та Велике князівство Нижній Рейн.

🔹Австрія отримала Ломбардію-Венецію в Північній Італії. При цьому на більшій частині території сучасної Італії залишилася низка окремих держав (у центральних правили представники династії Габсбургів).

🔹Папі Римському повернули Папську область.

🔹Німецькі держави консолідувалися: майже 300 держав Священної Римської імперії (що завершила існування в 1806 році) об’єдналися у 39 більших утворень, що створили Німецький союз під головуванням австрійського імператора.

🔹Об’єднаним королівством Нідерландів стали Нідерланди та Південні Нідерланди (зараз приблизну територію Південних Нідерландів займає Бельгія).

🔹Норвегія від Данії перейшла до Швеції, де в результаті народного та політичного опору з часом досягла рівноправного становища та укладання персональної унії.

🔹Швейцарію розширили, а також закріпили нейтралітет цієї країни.

🔹Британія отримала частину колоній у Вест-Індії (користуючись з Нідерландів та Іспанії) та зберегла Цейлон, Мальту й низку інших “заморських” територій.

9 червня 1822 року в США запатентували штучну щелепу. Детальніше.

9 червня 1847 року російський імператор Ніколай I підписав вирок, яким Тараса Шевченка віддали в солдати. Детальніше.

9 червня 1866 року на Закарпатті біля села Княгиня впав метеорит, який отримав назву за назвою цього населеного пункту. Детальніше.

9 червня 1898 року Китай передав у оренду Великій Британії на 99 років частину Гонконгу. Детальніше.

9 червня 1934 року вважається днем ​​народження Дональда Дака. Детальніше.

Церковне свято 9 червня

9 червня вшановують пам’ять святителя Кирила, архієпископа Олександрійського. Він походив зі знатної християнської родини, здобув гарну освіту. У юності вступив у скит святого Макарія у Нітрійських горах, де пробув шість років. Патріарх Олександрійський Феофіл висвятив Кирила в сан диякона, зарахував до кліру та доручив вимовляти проповіді. Після смерті патріарха Кирила одностайно обрали на патріарший престол Олександрійської Церкви. На цій посаді він боровся з єрессю Несторія. На III Вселенському Соборі, скликаному 431 році в Ефесі, святитель Кирило був головою. Помер мирно в 444 році.

Народні прикмети

Якщо день сонячний і безхмарний, то червень буде сухий.

Гроза в цей день – до вітряного червня.

Якщо погода погана, то й осінь цього року буде непогожа.

Що не можна робити 9 червня

Не можна сваритися – навіть через дрібниці.

Не можна прибирати в оселі.

Не можна пити алкоголь.