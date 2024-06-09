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Сьогодні 9 червня: яке свято та день в історії

Календар 06:00   09.06.2024
Оксана Горун
Сьогодні 9 червня: яке свято та день в історії

9 червня в Україні – День працівників текстильної та легкої промисловості. У 1815-му цього дня завершився Віденський конгрес, на якому визначили кордони Європи “після Наполеона”. У 1822-му в США запатентували штучну щелепу. У 1866-му на Закарпатті впав метеорит Княгиня – найбільший зі знайдених у Європі в новітній історії. У 1898-му Британія отримала Нові Території Гонконгу в оренду на 99 років. У 1934-му “народився” Дональд Дак.

Свята та пам’ятні дати 9 червня

9 червня в Україні – День працівників текстильної та легкої промисловості (друга неділя червня).

У світі – Міжнародний день архівів або Свято архіваріуса, Міжнародний день акредитації, День расової єдності (друга неділя червня).

Також відзначають: Міжнародний день кельтського мистецтва, неофіційний Міжнародний день друзів, День Коралового трикутника, День Дональда Дака.

9 червня в історії

9 червня 1815 року завершився Віденський конгрес – конференція монархів і дипломатів великих держав Європи, що тривала з 18 вересня 1814 року. Під час конгресу визначали нові кордони Європи – після завершення наполеонівських воєн та відновлення монархії у Франції. При цьому безпосередньо під час конференції Наполеон повернувся до Парижа, що не зупинило учасників “великого переділу Європи”.

Делегати Віденського конгресу 1815 року
Делегати Віденського конгресу на сучасній гравюрі Жана Годфруа за картиною Жана-Батіста Ізабея. Ілюстрація: www.histoire-image.org

Головними країнами – учасницями конгресу були Австрія, Велика Британія, Пруссія, Росія та Франція (у якій вже реставрували Бурбонів). Однак, крім основних учасників наполеонівських воєн, до конференції приєдналися й інші держави (з меншими повноваженнями): Іспанія, Португалія, Швеція та Норвегія, Швейцарія, німецькі королівства тощо. Формат переговорів також був незвичайним. “Долю світу” визначали в основному не за столом переговорів або в ході офіційних конференцій, а під час прогулянок, балів, полювання тощо. Однією з ключових постатей конференції, як не дивно, став Талейран – міністр закордонних справ Франції, яка програла війну. Він швидко встиг “втекти з корабля” Наполеона й увійти до команди реставрованого Людовіка XVIII. А у Відні своїм улюбленим методом інтриг домігся того, що увійшов до клубу представників головних країн конгресу. Зберегти завоювання Наполеона для Франції він, звичайно, не міг, але взяв активну участь у створенні “архітектури нової Європи”. Талейрану навіть вдалося на якийсь час посварити дипломатів країн Шостої коаліції. Але вони різко відкинули всі свої розбіжності, коли до влади у Франції зненацька повернувся Наполеон, утікши з острова Ельба. Імператор спробував “примиритися” з колишніми ворогами та направив учасникам Віденського конгресу пропозицію про мир. Він погодився зберегти Францію під своїм керівництвом у її дореволюційних кордонах. Але у миролюбство Бонапарта ніхто не повірив. Отже, паралельно з конгресом його учасники створили для протидії Наполеону Сьому коаліцію. Про впевненість монархів та їхніх дипломатів в успіху війни з імператором можна зробити висновок із того, що Кінцевий акт Віденського конгресу підписали 9 червня – ще до фінальної битви при Ватерлоо. Цей акт закріпив нові кордони країн Європи.

Європа 1815 року – карта
Національні кордони в Європі, що були узгоджені Віденським конгресом. Ілюстрація: Олександр Альтенхоф

Найбільш значущими змінами були такі:

🔹Франція відмовилася від абсолютної більшості територій, які анексувала між 1795 та 1810 роками (що вже було врегульовано Паризьким договором за рік до цього).

🔹Російська імперія значно розширила свої території, отримавши величезну частину Варшавського герцогства (Польща) і залишивши собі Фінляндію, яку відвоювала у Швеції у 1809 році.

🔹Пруссія отримала низку територій: частину Саксонії, Велике Познанське князівство, Данциг та Велике князівство Нижній Рейн.

🔹Австрія отримала Ломбардію-Венецію в Північній Італії. При цьому на більшій частині території сучасної Італії залишилася низка окремих держав (у центральних правили представники династії Габсбургів).

🔹Папі Римському повернули Папську область.

🔹Німецькі держави консолідувалися: майже 300 держав Священної Римської імперії (що завершила існування в 1806 році) об’єдналися у 39 більших утворень, що створили Німецький союз під головуванням австрійського імператора.

🔹Об’єднаним королівством Нідерландів стали Нідерланди та Південні Нідерланди (зараз приблизну територію Південних Нідерландів займає Бельгія).

🔹Норвегія від Данії перейшла до Швеції, де в результаті народного та політичного опору з часом досягла рівноправного становища та укладання персональної унії.

🔹Швейцарію розширили, а також закріпили нейтралітет цієї країни.

🔹Британія отримала частину колоній у Вест-Індії (користуючись з Нідерландів та Іспанії) та зберегла Цейлон, Мальту й низку інших “заморських” територій.

9 червня 1822 року в США запатентували штучну щелепу. Детальніше.

9 червня 1847 року російський імператор Ніколай I підписав вирок, яким Тараса Шевченка віддали в солдати. Детальніше.

Тараса Шевченка віддали у солдати
Фото: politforums.net

9 червня 1866 року на Закарпатті біля села Княгиня впав метеорит, який отримав назву за назвою цього населеного пункту. Детальніше.

9 червня 1898 року Китай передав у оренду Великій Британії на 99 років частину Гонконгу.  Детальніше.

9 червня 1934 року вважається днем ​​народження Дональда Дака. Детальніше.

Церковне свято 9 червня

9 червня вшановують пам’ять святителя Кирила, архієпископа Олександрійського. Він походив зі знатної християнської родини, здобув гарну освіту. У юності вступив у скит святого Макарія у Нітрійських горах, де пробув шість років. Патріарх Олександрійський Феофіл висвятив Кирила в сан диякона, зарахував до кліру та доручив вимовляти проповіді. Після смерті патріарха Кирила одностайно обрали на патріарший престол Олександрійської Церкви. На цій посаді він боровся з єрессю Несторія. На III Вселенському Соборі, скликаному 431 році в Ефесі, святитель Кирило був головою. Помер мирно в 444 році.

Народні прикмети

Якщо день сонячний і безхмарний, то червень буде сухий.

Гроза в цей день – до вітряного червня.

Якщо погода погана, то й осінь цього року буде непогожа.

Що не можна робити 9 червня

Не можна сваритися – навіть через дрібниці.

Не можна прибирати в оселі.

Не можна пити алкоголь.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2024 в 06:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 червня в Україні – День працівників текстильної та легкої промисловості. У 1815-му цього дня завершився Віденський конгрес, на якому визначили кордони Європи “після Наполеона”".