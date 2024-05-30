Сьогодні 30 травня: яке свято та день в історії

30 травня 1431 року в Руані стратили Жанну д’Арк. У 1536-му англійський король Генріх VIII одружився втретє. У 1574-му помер король Франції Карл IX. У 1814-му після зречення Наполеона та Реставрації підписали Паризький мирний договір. У 1876-му російський імператор підписав Емський указ, метою якого було ще більше придушення української мови, культури та літератури. У 1985-му відбувся перший показ літака Ан-124 “Руслан”.

Свята та пам’ятні дати 30 травня

30 травня в Україні – День степу.

У світі – День жіночої емансипації, Всесвітній день боротьби з астмою та алергією та Всесвітній день розсіяного склерозу.

Також відзначають: Міжнародний день обіймів вашої кішки.

30 травня в історії

30 травня 1431 року в Руані спалили на багатті французьку лицарку та святу Жанну д’Арк. Детальніше.

30 травня 1536 року “найодруженіший” з королів Англії Генріх VIII одружився з третьою та найулюбленішою з шести своїх дружин – Джейн Сеймур. Детальніше.

30 травня 1574 року помер король Франції Карл IX, найбільш відомий тим, що долучився до організації жорстокої різанини протестантів – Варфоломіївської ночі. А королем став його брат Генріх, якому ще треба було втекти з Польщі (там він трохи поцарював, але так і не одружився з Анною Ягеллонкою, хоч і обіцяв). Детальніше.

30 травня 1814 року підписали Паризький мирний договір. Він офіційно завершив війну Шостої коаліції проти Французької імперії. Хоча на той момент війна вже за фактом була завершена, а Наполеон Бонапарт зрікся престолу та відбув у перше заслання – на острів Ельба. Від Франції договір підписував король Людовик XVIII – брат страченого під час Французької революції Людовика XVI.

Сходження на престол цього короля та загалом цей епізод в історії називають Реставрацією Бурбонів. Після зречення Наполеона 6 квітня владу у Франції здійснював Охоронний сенат – парламентський орган, який діяв у країні ще з часів Першої республіки та в наполеонівські часи. На чолі сенату в цей період виявився хитрий інтриган – міністр закордонних справ Шарль Моріс де Талейран-Перігор.

Він був міністром із 1797 року, вчасно зробив ставку на Наполеона, зблизився з ним і допоміг влаштувати переворот 18 брюмера. За правління Наполеона Талейран таємно вів переговори з ворогами імператора та, як вважається, навіть отримував від них хабарі. Сам Наполеон, зважаючи на все, добре розумів, що за людина його міністр: Талейран періодично потрапляв в опалу, імператор неодноразово намагався заарештувати його. Проте інтригану вдалося протриматися та взяти участь у падінні імператора.

Міністр за наказом Наполеона мав покинути Париж разом з імператрицею Марією-Луїзою та спадкоємцем Наполеона, а також усією регентською радою. Однак його “несподівано” зупинили бійці паризької нацгвардії та “примусили” повернутися. Згодом він уже брав участь у переговорах з керівниками військ Шостої коаліції – про капітуляцію та облаштування подальшого життя Франції “після Бонапарта”. Провівши переговори, Талейран зібрав тих сенаторів, які залишалися в Парижі, й вони під його “чуйним керівництвом” проголосили створення тимчасового уряду (звичайно, на чолі з самим Талейраном). Завданням уряду було напрацювати нову конституцію. Щойно Наполеон підписав зречення, сенат проголосив королем Людовика XVIII. Умовою повернення короля було те, що він присягне на вірність конституції, що затверджене Сенатом. Людовик спробував чинити опір такій варіації повернення, проте глави держав Шостої коаліції переконали монарха-емігранта, що жодного вибору в нього немає. Конституція передбачала свободу слова та релігії, а серед органів влади в країні, крім короля, були сенат (місця у ньому були спадковими) та законодавчий корпус (до якого проводили всенародні вибори). Людовик змирився з цією умовою та вже 3 травня 1814 року урочисто в’їхав до Парижа.

Однак надалі Людовику довелося погодитися ще й на умови Паризького миру, який звів нанівець майже всі завоювання Наполеона. Згідно з цим договором, Франція поверталася до кордонів 1792 року. Єдине, що їй залишили від імперії Наполеона – частини герцогства Савойського, колишніх папських володінь Авіньйона та Венессена, а також невеликі смуги землі на північному та східному кордонах, які раніше належали Австрійським Нідерландам і різним німецьким державам. Загалом це було близько 5 тис. квадратних кілометрів території, де проживало понад мільйон осіб. Франції при цьому повернули більшість колоніальних володінь, що були втрачені під час Наполеонівських війн. Крім того, країні дозволили зберегти всі предмети мистецтва, котрі були захоплені армією Наполеона (крім трофеїв, знятих із Бранденбурзьких воріт у Берліні, та документів, які викрали в бібліотеці Відня). За умовами миру незалежність відновили Нідерланди, а Швейцарію оголосили незалежною. Італія складалася з кількох незалежних держав, німецькі князівства об’єднувалися в союз. Крім того, спільно з Великою Британією Франція взялася знищити торгівлю рабами в колоніях. Подальший розподіл “спірних територій” відклали для вирішення у рамках Віденського конгресу.

30 травня 1876 року Російський цар Олександр II підписав Емський указ, метою якого було ще більше придушення української мови, культури та літератури. Детальніше.

30 травня 1896 року в Російській імперії сталася трагедія на Ходинському полі. Детальніше.

30 травня 1919 року у Владивостоці на Другій сесії Української Далекосхідної крайової ради ухвалили Конституцію національно-культурної автономії українства на Далекому Сході. Детальніше.

30 травня 1982 року 16-м членом НАТО стала Іспанія.

30 травня 1985 року на авіасалоні у Франції відбувся перший показ літака Ан-124 “Руслан”. Детальніше.

Церковне свято 30 травня

30 травня вшановують пам’ять преподобного Ісаакія, сповідника, ігумена обителі Далматської. Преподобний Ісаакій жив у IV столітті, прийнявши постриг, трудився в пустелі. Під час гонінь часів царювання імператора Валента Ісаакій покинув пустелю і прийшов до Константинополя, щоб утішати та зміцнювати православних. У цей час війною на імперію пішли готи. Коли імператор Валент виходив на бій із ними з військом зі столиці, преподобний Ісаакій голосно вигукнув: “Царю, відкрий храми православним, і тоді Господь допоможе тобі!”. Але імператор не зреагував. Коли з Ісаакій тричі повторив свій заклик, Валент наказав кинути святого в глибокий яр, порослий колючим терном. Ісаакій дивом вижив і зміг вибратися. Він наздогнав імператора та ще раз попередив, що якщо він не відкриє православним храми, то не вернеться живим і загине у вогні. Імператор наказав тримати Ісаакія в ув’язненні до свого повернення. Але він не повернувся. Готи розбили його військо, а імператор загинув – підпалений у сараї з соломою, де ховався. Преподобного Ісаакія звільнили та стали почитати як пророка. Коли престол посів Феодосій Великий, він дослухався до порад Ісаакія та відкрив православним храми. Ісаакій же на прохання місцевих не повернувся до пустелі, а залишився жити в Константинополі, опікуючись мирянами, допомагаючи бідним і стражденним. Помер мирно в 383 році.

Народні прикмети

Якщо день прохолодний і дощовий, то таким буде й літо.

Якщо дощу немає, то буде рання осінь.

Якщо в лісі стукає дятел – скоро почнуться дощі.

Що не можна робити 30 травня

Не можна влаштовувати застілля та вживати алкоголь.

Не можна ходити в ліс.

Не слід у цей день приймати поспішні рішення.