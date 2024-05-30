Сегодня 30 мая: какой праздник и день в истории

30 мая 1431 года в Руане казнили Жанну д’Арк. В 1536-м английский король Генрих VIII женился в третий раз. В 1574-м умер король Франции Карл IX. В 1814-м после отречения Наполеона и Реставрации подписали Парижский мирный договор. В 1876-м российский император подписал Эмский указ, целью которого было еще большее подавление украинского языка, культуры и литературы. В 1985-м состоялся первый показ самолета Ан-124 «Руслан».

Праздники и памятные даты 30 мая

30 мая в Украине – День степи.

В мире – День женской эмансипации, Всемирный день борьбы с астмой и аллергией и Всемирный день рассеянного склероза.

Также отмечают: Международный день объятий вашей кошки.

30 мая в истории

30 мая 1431 года в Руане сожгли на костре французскую воительницу и святую Жанну д’Арк. Подробнее.

30 мая 1536 года «самый женатый» из королей Англии Генрих VIII женился на третьей и самой любимой из шести своих жен — Джейн Сеймур. Подробнее.

30 мая 1574 года умер король Франции Карл IX, наиболее известный тем, что приобщился к организации жестокой резни протестантов – Варфоломеевской ночи. А королем стал его брат Генрих, которому еще предстояло сбежать из Польши (там он немного поцарствовал, но так и не женился на Анне Ягеллонке, хоть и обещал). Подробнее.

30 мая 1814 года подписали Парижский мирный договор. Он официально завершил войну Шестой коалиции против Французской империи. Хотя на тот момент война уже по факту была завершена, а Наполеон Бонапарт отрекся от престола и отбыл в первую ссылку – на остров Эльба. От Франции договор подписывал король Людовик XVIII – брат казненного в ходе Французской революции Людовика XVI.

Восхождение на престол этого короля и в целом этот эпизод в истории называют Реставрацией Бурбонов. После отречения Наполеона 6 апреля власть во Франции осуществлял Охранный сенат — парламентский орган, действовавший в стране еще со времен Первой республики и в наполеоновские времена. Во главе сената в этот период оказался хитрый интриган – министр иностранных дел Шарль Морис де Талейран-Перигор.

Он был министром с 1797 года, вовремя сделал ставку на Наполеона, сблизился с ним и помог устроить переворот 18 брюмера. Во времена правления Наполеона Талейран тайно вел переговоры с врагами императора и, как считается, даже получал от них взятки. Сам Наполеон, судя по всему, хорошо понимал, что за человек его министр: Талейран, случалось, попадал в опалу, император неоднократно порывался арестовать его. Однако интригану удалось продержаться и поучаствовать в падении императора.

Министр по приказу Наполеона должен был покинуть Париж вместе с императрицей Марией-Луизой и наследником Наполеона, а также всем регентским советом. Однако его «неожиданно» остановили бойцы парижской нацгвардии и «заставили» вернуться. Впоследствии он уже участвовал в переговорах с руководителями войск Шестой коалиции — о капитуляции и обустройству дальнейшей жизни Франции «после Бонапарта». Проведя переговоры, Талейран собрал тех сенаторов, которые еще оставались в Париже, и они под его «чутким руководством» провозгласили создание временного правительства (конечно, во главе с самим Талейраном). Задачей правительства было наработать новую конституцию. Как только Наполеон подписал отречение, сенат провозгласил королем Людовика XVIII. Условием возвращения короля было то, что он принесет присягу на верность конституции, утвержденной Сенатом. Людовик попытался сопротивляться такой вариации возвращения, однако главы государств Шестой коалиции убедили монарха-эмигранта, что никакого выбора у него нет. Конституция предусматривала свободу слова и религии, а среди органов власти в стране, кроме короля, были сенат (места в нем были наследственными) и законодательный корпус (в который проводились всенародные выборы). Людовик смирился с этим условием и уже 3 мая 1814 года торжественно въехал в Париж.

Однако в дальнейшем Людовику пришлось согласиться еще и на условия Парижского мира, который свел на нет почти все завоевания Наполеона. Согласно этому договору, Франция возвращалась к границам 1792 года. Единственное, что ей оставили от империи Наполеона – части герцогства Савойского, бывших папских владений Авиньона и Венессена, а также небольшие полосы земли на северной и восточной границах, ранее принадлежавшие Австрийским Нидерландам и разным германским государствам. В общей сложности это было около 5 тыс. квадратных километров территории, где проживало более миллиона человек. Франции при этом вернули большинство колониальных владений, потерянных за время Наполеоновских войн. Кроме того, стране позволили сохранить все предметы искусства, захваченные армией Наполеона (кроме трофеев, снятых с Бранденбургских ворот в Берлине, и документов, которые украли в библиотеке Вены). По условиям мира независимость восстановили Нидерланды, а Швейцарию объявили ​​независимой. Италия состояла из нескольких независимых стран, германские княжества объединялись в альянс. Кроме того, совместно с Великобританией, Франция взялась уничтожить торговлю рабами в колониях. Дальнейшее распределение «спорных территорий» отложили для разрешения в рамках Венского конгресса.

30 мая 1876 года Российский царь Александр II подписал Эмский указ, целью которого было еще большее подавление украинского языка, культуры и литературы. Подробнее.

30 мая 1896 года в Российской империи произошла трагедия на Ходынском поле. Подробнее.

30 мая 1919 года во Владивостоке на Второй сессии Украинского Дальневосточного краевого совета приняли Конституцию национально-культурной автономии украинства на Дальнем Востоке. Подробнее.

30 мая 1982 года 16-м членом НАТО стала Испания.

30 мая 1985 года на авиасалоне во Франции состоялся первый показ самолета Ан-124 «Руслан». Подробнее.

Церковный праздник 30 мая

30 мая чтят память преподобного Исаакия, исповедника, игумена обители Далматской. Преподобный Исаакий жил в IV веке, приняв постриг, трудился в пустыне. Во время гонений императора Валента Исаакий покинул пустыню и пришел в Константинополь, чтобы утешать и укреплять верующих. В это время войной на империю пошли готы. Когда император Валент выходил на бой с ними с войском из столицы, преподобный Исаакий громко воскликнул: «Царь, открой храмы православным, и тогда Господь поможет тебе!» Но император не отреагировал. Когда же Исаакий трижды повторил свой призыв, Валент приказал бросить святого в глубокий овраг, поросший колючим терном. Исаакий чудом выжил и смог выбраться. Он догнал императора и еще раз предупредил, что если он не откроет православным храмы, то не вернется живым и погибнет в огне. Император отдал приказ держать Исаакия в заключении до собственного возвращения. Но он не вернулся. Готы разбили его войско, а император погиб – подожженный в сарае с соломой, где прятался. Преподобного Исаакия освободили и стали считать пророком. Когда престол занял Феодосий Великий, он прислушивался к советам Исаакия и открыл для православных храмы. Исаакий же по просьбе местных не вернулся в пустыню, а остался жить в Константинополе, заботясь о мирянах, помогая бедным и страждущим. Умер мирно в 383 году.

Народные приметы

Если день прохладный и дождливый, то таким будет лето.

Если дождя нет, то будет ранняя осень.

Если в лесу стучит дятел – скоро начнутся дожди.

Что нельзя делать 30 мая

Нельзя устраивать застолье и употреблять алкоголь.

Нельзя ходить в лес.

Не следует в этот день принимать поспешные решения.