Сегодня 31 марта: какой праздник и день в истории

31 марта – день рождения харьковского театра «Березиль». В 1929-м утвердили «Харьковское правописание» украинского языка (или «скрипниковку»). В 1954-м СССР попросился в НАТО. В 1889-м открыли Эйфелеву башню. В 1873-м родился Николай Михновский. В 1854-м Япония отменила «сакоку» — курс на самоизоляцию. А в 1814-м войска Шестой коалиции взяли Париж, после чего Наполеон впервые отрекся от престола.

Праздники и памятные даты 31 марта

31 марта Украина переходит на летнее время. Часы на час вперед в этом году переводят ночью с 30 на 31 марта – ровно в 03:00.

Сегодня – День флориста Украины.

В мире: Международный день бэкапа (резервного копирования), Международный день декольте, День Эйфелевой башни.

31 марта в истории

31 марта 1814 года войска Шестой коалиции взяли Париж. Наполеон, который в определенный период своего господства в Европе казался непобедимым, потерял столицу. А через несколько дней отрекся от престола.

Шестая коалиция против захватчика собралась в 1813 году – после отступления французских войск из России. Потери, понесенные войском Наполеона в той кампании, были колоссальными – из почти 610 тысяч военных до начала 1813-го у него дожили только около 60 тысяч. Также завоеватель потерял более 1200 орудий и 167 тысяч лошадей. Сам Наполеон вернулся в Париж 18 декабря 1812 года и совсем не намерен был отчаиваться или отказываться от захватнических планов. Он начал собирать новую армию и объявил во Франции очередную мобилизацию. Досрочно в армию призвали 140 тысяч юношей, подлежащих призыву 1813-м, еще 100 тысяч перевели в регулярную армию из Нацгвардии. Этим Бонапарт не ограничился и доукомплектовал войско французами старшего возраста и молодыми людьми, которые подлежали призыву только в 1814 году. В пехоту перевели матросов, часть войска отозвали из Испании.

Пока император собирал новую армию, его как проигравшие, так и не побежденные противники формировали Шестую коалицию. В марте в нее вошла Пруссия, летом присоединились Англия, Австрия и Швеция. Осенью — после разгрома Наполеона в Битве народов под Лейпцигом — присоединились немецкие государства Вюртемберг и Бавария. Кроме того, на юге у императора тоже были противники – ему противостояли Испания и Португалия.

В течение 1813-го боевые действия в большинстве своем происходили на немецких территориях – Бонапарт пытался «поставить на место» Пруссию. Но это ему не удалось. Уже в ноябре-декабре 1813-го большая часть российско-прусско-австрийских войск стояла на границах Франции по Рейну. Они пересекли эту границу в январе 1814-го, и дальше бои уже шли на территории Наполеона. К концу января силы Шестой коалиции собрались в провинции Шампань – в 200 км к востоку от Парижа. Наполеон продолжал проводить небольшие бои, выбирая для атак отдельные части союзных армий, которые были рассеяны по обширной территории. Также ему на руку играло то, что у союзников не было единства: Австрия не поддерживала идею сражаться до последнего, в то время когда войска Пруссии и России были настроены идти на Париж. Еще в феврале бои против отдельных соединений врага были для французов успешными – Наполеон нанес ряд поражений Силезской армии прусского командующего Блюхера (этот эпизод историки называют Шестидневной войной). То ли на волне успеха, то ли по привычной убежденности в своей непобедимости Наполеон отверг предложение, полученное от союзников 17 февраля. Ему предлагали мир на условиях сохранения французских границ до начала Французской революции. Поэтому выход для войск Шестой коалиции остался только один – идти до конца.

24 марта командующие союзными армиями согласовали планы и возобновили наступление на Париж. При этом сделали «хитрый финт» — отправив в бой на другом направлении «приманку» для Наполеона, которой стал 10-тысячный корпус под командованием российского генерала Винцингероде. Наполеон разбил его войско 26 марта. Но пока император гонялся за незначительной частью вражеской армии, ее основные силы под командованием прусского генерал-фельдмаршала Блюхера и австрийского фельдмаршала Шварценберга двинулись на Париж. Они разбили корпуса двух наполеоновских маршалов (Мармона и Мортье) и практически полностью уничтожили отряд Национальной гвардии. О том, как его обманули, Бонапарт узнал 27 марта. По свидетельствам, он прокомментировал действия своих врагов так: «Это прекрасный шахматный ход. Вот никогда не поверил бы, что какой-либо генерал у союзников способен это сделать».

Конечно, император со своим войском устремился назад – спасать столицу. Но не успел. 29 марта союзные войска уже находились у передовой линии обороны Парижа. Его защитники отчаянно сопротивлялись, надеясь на быстрый подход Наполеона. Однако 30 марта российские и прусские корпуса захватили пригород Парижа. А маршал Мармон, один из командующих обороной, принял решение оградить мирных граждан от бомбардировки и уличных боев. Он отправил переговорщика в лагерь противника. После проведенных переговоров 31 марта в 2 часа ночи подписали капитуляцию Парижа. До 7 часов утра французская армия должна была покинуть столицу. В полдень войска Шестой коалиции уже заходили в Париж. Наполеон узнал об этом, будучи на подъезде к столице. Он был настроен отвоевать город и начал концентрировать армию в районе своего дворца в Фонтенбло. Но маршалы убедили императора, что все кончено. В начале апреля Сенат Франции издал декрет о свержении Наполеона и формировании Временного правительства. 4 апреля Наполеон написал заявление об условном отречении в пользу своего сына Наполеона II под регентством супруги Марии-Луизы. Но следом часть французской армии перешла на сторону союзников. На этом фоне такой вариант отречения казался уже недостаточным победителям. 6 апреля Наполеон написал акт отречения уже не только за себя, но и за своих потомков. А Сенат в тот же день провозгласил королем Людовика XVIII. Бывшего императора сослали на остров Эльба в Средиземном море – как победителям тогда казалось, навсегда. Мир Франция и страны Шестой коалиции официально заключили 30 мая. Этот документ вернул недолговечную империю Наполеона в границы 1792 года и официально реставрировал в стране монархию.

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Церковный праздник 31 марта

31 марта чтят память святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Это переходное празднование, которое всегда выпадает на второе воскресенье Великого поста. Святитель Григорий родился в 1296 году в Малой Азии. В 1336-м в ските святого Саввы занялся богословскими трудами. Выступал против лжи монаха Варлаама на Константинопольском соборе, где большинство поддержало Григория. Но в 1344-м патриарх Иоанн XIV Калека, являвшийся сторонником учения Варлаама, отлучил Григория от церкви и заключил в тюрьму. В 1347-м, после смерти Иоанна XIV, святителя освободили и возвели в сан архиепископа Фессалоникийского. В одну из его поездок в Константинополь византийская галера попала в руки турок, и святителя в течение года продавали на невольничьих рынках в разных городах. Только за три года до смерти святой Григорий вернулся в Фессалоники. Умер мирно 14 ноября 1359 года.

Также в этот день — собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. Это также переходное празднование, приходящееся на второе воскресенье Великого поста.

Народные приметы

Если 31 марта день солнечный, то лето будет теплым.

Если утром будет дождь, то лето будет дождливым.

Молния 31 марта – к засухе.

Что нельзя делать 31 марта

Нельзя ссориться, завидовать, сплетничать, обижаться или оскорблять кого-либо.

Нельзя оставлять в доме грязную посуду.