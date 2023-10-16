Сегодня 16 октября: какой праздник и день в истории

16 октября 1813 года началась «Битва народов», в которой потерпела сокрушительное поражение армия Наполеона. В 1907-м родился украинский советский генерал-майор и диссидент Петр Григоренко. В 1917-м начался Всеукраинский съезд Свободного казачества. В 1918-м гетман Скоропадский подписал закон о восстановлении украинского казачества. В 1946-м в Нюрнберге казнили нацистских преступников. В 1978-м Иоанн Павел II стал Папой Римским.

Праздники и памятные даты 16 октября

16 октября – День шефа (руководителя или босса). Кроме того, в этот день профессиональные праздники в мире у аллергологов, анестезиологов и пекарей.

В мире также: Всемирный день здорового питания, Всемирный день позвоночника, Международный день продовольствия, День бездомной кошки

16 октября в истории

16 октября 1813 года началась «Битва народов». В ней против войск Наполеона и его союзников (Польши и Рейнского союза) выступили армии Австрии, Пруссии, России и Швеции. Сражение произошло вблизи Лейпцига и длилось до 19 октября.

Ее считают самой масштабной битвой в мировой истории до начала Первой мировой войны. К моменту битвы войска Наполеона были истощены российской кампанией. У него было до двухсот тысяч солдат, а у Шестой коалиции (объединения противников императора Франции) – до миллиона. Однако Наполеон стремился к этой битве – решающей. Ведь до этого союзники совместными действиями истощали его войско и экономику страны, имея преимущество из-за гораздо больших ресурсов. Сражение оказалось кровопролитным, изнурительным и разгромным для французского войска. Число погибших с обеих сторон оценивают от 85 до 110 тысяч человек. При этом потери французской армии (убитыми и ранеными) составили около 70 тысяч, еще 35 тысяч попали в плен. Результатом битвы стал распад Рейнского союза, а также освобождение Нидерландов. В дальнейшем это поражение привело Наполеона к первому отречению от престола.

16 октября 1907 года родился украинский генерал и оппонент советского режима Петр Григоренко.

Имея генеральское звание, он выступил против руководства СССР. После XX съезда КПСС он пришел к выводу, что система власти в стране больше не отвечает «идеалам ленинизма». Об этом он заявил публично – сначала на партийной конференции. В частности, Григоренко говорил о необходимости сменяемости руководства страны, выступал против бюрократии и высоких окладов чиновников. За такое «вольнодумство» его сразу лишили мандата – «за политическую незрелость». Вместе с этим генерала отстранили от преподавания в академии, а уже в следующем году перевели в Дальневосточный военный округ.

Однако свои взгляды он не изменил. И уже в 1963-м, находясь в отпуске в Москве, создал подпольную организацию – «Союз борьбы за возрождение ленинизма» и составил листовки, где снова изложил свои взгляды. Эти листовки распространяли в Москве и ряде городов СССР. 1 февраля 1964 года Григоренко впервые задержали КГБисты. Его направили на принудительное лечение в психбольницу, разжаловали в рядовые, лишили наград и пенсии. Из больницы Григоренко вышел только после отстранения от должности Хрущева. Но генеральское звание ему, конечно, не вернули. Так что бывший генерал-майор вынужден был работать сторожем, грузчиком и даже экскурсоводом. Впрочем, он продолжал борьбу. В 1968 году Григоренко собирал данные о нарушении прав крымских татар, пытавшихся возвратиться домой после депортации. В следующем году вылетел в Ташкент, чтобы поучаствовать в суде над крымскими татарами в качестве общественного защитника. В Ташкенте его арестовали во второй раз, и снова отправили сначала в СИЗО, а дальше – в «психушку». Прекратили принудительное лечение только в 1974-м – перед визитом президента США Ричарда Никсона в СССР. И после освобождения Григоренко продолжал правозащитную деятельность, в частности, выступал в защиту Мустафы Джемилева. В 1976-м стал членом-основателем Московской Хельсинской группы, а также участвовал в создании Украинской Хельсинской группы. В ноябре 1977-го получил разрешение на поездку в США для лечения и уехал из СССР. В следующем году его лишили советского гражданства. После чего он дал пресс-конференцию в Нью-Йорке, заявив, что это самый печальный день в его жизни. Петр Григоренко остался жить в США и до конца жизни занимался правозащитной деятельностью. Умер в 1987 году в Нью-Йорке.

16 октября 1917 года начался Всеукраинский съезд Свободного казачества.

Его проведение было необходимо, чтобы упорядочить сеть казацких организаций, которые начали активно создаваться по всей Украине и за ее пределами. Началом формирования свободного казачества 1917 года считают создание самообороны на Звенигородщине под руководством Никодима Смоктия. Целью казаков было противодействие многочисленным мародерам, которые «развелись» в округе на исходе Первой мировой войны. Дальше от идеи объединения ради борьбы с мародерами перешли к «защите вольностей украинского народа». Постепенно участники отрядов начали называть себя «вольным казачеством». А география движения расширилась. За образец взяли Запорожскую сечь – объединенные отряды «самооборонцев» делили на сотни, курени, полки и коши. Чем больше становилось участников движения, тем очевиднее — потребность в его организации и едином Проводе. Для этого и собрались делегаты съезда в Чигирине.

Они представляли интересы 40 тысяч свободных казаков Киевщины, Черниговщины, Полтавщины, Екатеринославщины, Херсона и Кубани. Во время съезда решили избрать Главного атамана. В начале «булаву» предложили организатору собрания – Ивану Полтавцу-Острянице. Однако тот отказался. Но предложил другую кандидатуру — командира 1-го Украинского корпуса генерала Павла Скоропадского. Также Остряница предложил и должность «почетного атамана» – для председателя Центральной Рады УНР Михаила Грушевского. Такие предложения свободные казаки поддержали единогласно. При этом ни Грушевского, ни Скоропадского на съезде не было. Для будущего гетмана избрание Главным атаманом было неожиданностью. Узнал он об этом, получив поздравительную телеграмму из Чигирина. И хотя никаких соответствующих планов у Скоропадского не было, он достаточно быстро понял, что может извлечь выгоду, заняв эту должность. Уже через полгода – весной 1918-го при поддержке в том числе Свободного казачества Скоропадский пришел к власти в Украине, став ее последним гетманом.

16 октября 1918 года гетман Скоропадский подписал закон о восстановлении украинского казачества и издал соответствующий универсал.

Возглавить казачество он, конечно, доверил себе. При гетмане образовывали Большой казачий совет. Также местные казачьи советы должны были действовать в восьми регионах. «Пусть тени великих предков наших дадут всем нам мощь и силу правдиво и честно выполнить ту задачу, которая теперь стоит перед Нами и Государством Украинским», — писал гетман в универсале. Со временем в казацкое сословие записалось около 150 тысяч семей. Однако быть руководителем всех новых казаков Скоропадскому оставалось недолго – в декабре того же года он вынужден был отречься от должности, и к власти пришла Директория УНР.

16 октября 1946 года по приговору Нюрнбергского трибунала повесили нацистских преступников: Иоахима фон Риббентропа, Вильгельма Кейтеля, Эрнста Кальтенбруннера, Альфреда Розенберга, Ганса Франко, Вильгельма Фрика, Юлиуса Штрайхера, Фрица Заукеля, Альфреда Йодля и Артура Зейсс-Инкварта.

Герман Геринг, который должен был составить им компанию на виселице, за несколько часов до казни совершил самоубийство. Их тела подвергли кремации. А пепел через двое суток ночью высыпали с моста в реку Изар в Мюнхене. И кремацию, и развеивание пепла проводили в обстановке секретности.

16 октября 1978 года Иоанн Павел II стал 264-м Папой Римским. Он возглавлял Католическую церковь 26,5 года.

Дольше него во главе церкви был только один Папа – Пий IX. Кроме того, Иоанн Павел II – первый в истории Папа-славянин и первый Папа – не итальянец с 1523 года. Одной из характерных особенностей Иоанна Павла II было количество извинений, которые он публично принес – и за себя лично, и за все деяния католической церкви разных времен. Этой линии поведения Папы посвящена книга итальянского журналиста Луиджи Аккаттоли «Когда Папа просит прощения». Исследователь подсчитал, что Иоанн Павел II извинялся по разным причинам примерно 100 раз. Причем первый раз – буквально сразу после восшествия на престол – он извинился перед итальянцами за то, что плохо владеет их языком. Также папа приносил извинения за инквизицию, реабилитируя посмертно ее жертв, каялся перед женщинами за соучастие церкви в их угнетении, перед протестантами – за Варфоломеевскую ночь, даже перед рок-музыкантами – за то, что церковь признала их музыку «с опозданием».

Церковный праздник

16 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память мученика Лонгина, сотника при Кресте Господнем. Он был римским воином. Служил в Иудее под руководством прокуратора Понтия Пилата. Во время смертной казни Христа отряд, которым командовал Лонгин, стоял на страже вокруг Голгофы. Увиденное во время смертной казни Иисуса поразило Лонгина, и он осознал, что это действительно сын Божий. После казни и погребения Христа Лонгин стоял на страже у Гроба Господня. Он и его воины стали свидетелями Воскресения. Иудеи подкупом склоняли их лжесвидетельствовать, будто тело Христа похитили его ученики. Однако Лонгин и два его соратника не согласились. Они приняли крещение от апостолов и покинули военную службу. Лонгин отправился в Каппадокию – на свою родину – рассказывать об увиденном. Его слова привели к тому, что христианство начало быстро распространяться в городе и окрестностях. Тогда иудейские старейшины убедили Пилата направить в Каппадокию отряд воинов, чтобы убить Лонгина и его сподвижников. Лонгин сам сдался воинам и не согласился даже на их предложение бежать. Ему отрубили голову и отправили Пилату.

Народные приметы

Если 16 октября тепло, то морозы будут в ноябре.

Если шиповник снова зацвел – осень будет теплой и длинной.

Если воробьи летают стаями с места на место, будет ненастье.

Что нельзя делать 16 октября

Нельзя ходить без шапки и с мокрыми ногами.

Нельзя резать домашнюю птицу.